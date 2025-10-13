A Milli Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Gürcistan ile grup ikinciliği için çok önemli bir maça çıkacak.

Kocaeli'de oynanacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol, Türkiye karşısında büyük başarı elde edeceklerine inandıklarını ifade etti.

Sagnol, "İlk maçta kötü başlamıştık fakat sonunu iyi getirmiştik. Yarın önemli bir maç olacak. Büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyoruz. Türkiye güçlü bir takım, Türkiye ile oynamak kolay değil.

Hayatta her şeyin bir ilki vardır. Türkiye’yi neden yenemeyelim? Bazı istisnalarımız var ama yarın bunu başaracağız.” şeklinde konuştu.