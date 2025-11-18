Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun son maçında A Milli Takımımız İspanya ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

DENİZ GÜL SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Mücadeleye 3. dakikada Dani Olmo'nun golüyle hızlı başlayan ve ilk yarı boyunca baskılı bir oyun sergileyen İspanya'ya karşı Ay Yıldızlılar 42. dakikada Deniz Gül ile skora eşitliği getirdi.

İSPANYA ELEMELERDE İLK KEZ GOL YEDİ

Deniz Gül A Milli Takım formasıyla ilk golünü atarken İspanya da grupta oynadığı 6. maçta ilk kez kalesinde gol gördü.

SALİH ÖZCAN DA SİFTAH YAPTI

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf bu sefer A Milli Takımımız olurken Salih Özcan 54'üncü dakikada uzaktan çok sert bir şutla Unai Simon’u avlayarak Ay Yıldızlılar’ı öne geçirdi. Salih Özcan da bu golle birlikte milli formayla siftah yaptı.