Bizimkiler'in Hacer'iydi! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Sanat dünayasından bir acı haber daha geldi. 'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterine hayat veren Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Filiz Küçüktepe, dizide Hikmet Karagöz'ün canlandırdığı 'Abbas'ın eşi rolündeydi. Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada; "Oyuncu Filiz Küçüktepe’ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

1949 yılında doğan Küçüktepe, Züğürt Ağa, Bombacı, Şöhret Tutkusu ve Bir Sevgi İstiyorum gibi birbirinden başarılı yapımlarda yer aldı.

ANNESİNİN YANINA GÖMÜLECEK

Filiz Küçüktepe'nin cenazesi, 21 Mart (Yarın), öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurtköy'deki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda annesinin yanındaki mezarda defnedilecek. Filiz Küçüktepe'nin ölüm sebebi ise bilinmiyor.

FİLİZ KÜÇÜKTEPE KİMDİR?

Filiz Küçüktepe 19 Aralık 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi. Küçüktepe, kariyerine 1965 yılında tiyatro ile başladı. Ardından sinema ve televizyona yönelen Filiz Küçüktepe, özellikle 1980'ler ve 1990'lar boyunca önemli yapımlarda yer aldı. Sahneye ve ekrana olan tutkusu ile sanat dünyasında derin izler bırakan oyuncu, unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazındı.