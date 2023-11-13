Bizimkiler'in yıldızına bir de şimdi bakın. Herkesi şaşırttı

90'lı yıllara damga vuran Bizimkiler dizisinde Ali karakterini canlandıran Atılay Uluışık yıllar sonra ortaya çıktı. Başarılı oyuncu değişimiyle herkesi şaşırttı.
Bir apartman hikayesini anlatan Bizimkiler dizisi, Türk aile yapısını yansıtması ve sıcak sohbetleri ile 90'lı yılların en çok izlenen yapımlarından olmuştu.
Dizinin en sevilen karakterlerinden biri de Ali olmuştu. Ali'yi canlandıran Atılay Uluışık diziye girdiğinde henüz 12 yaşındaydı. Başarılı dizi 13 sene sürdü ve Uluışık dizi bittiğinde 25 yaşındaydı.
Dönem dönem farklı projelerde rol alsa da akıllarda Bizimkiler Ali olarak kalan Atılay Uluışık, son haliyle şaşırttı.
Değişmediği ve sadece yaş aldığı görülen başarılı oyuncuya 'Ali hala aynı Ali', 'Bir insan hiç mi değişmez', 'Sen gönlümüzün Ali'sisin' gibi yorumlar geliyor.
Uluışık geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda kendisine hala Ali denmesiyle ilgili, 'Kabullendim artık. Alıştım sanırım. Ali dediklerinde dönüp bakıyorum. Ali'yi unuttamadım.' demiştir.
“Bizimkiler” dizisinde rol almaya başlamadan önce Şehir Tiyatroları’nda da oynayan olan Uluışık, 6 yaşında TRT’de Ali Poyrazoğlu ile bayram skeçlerinde de oynadı.
Uzun bir aradan sonra Uluışık, 2013 yılında senaryosunu Birol Güven’in hazırladığı, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı’nın yaptığı “Doksanlar” dizisinde öğretmen Kemal karakterini canlandırdı.
2013 yılında Uğur Yücel'in senaryosunu yazıp yönetiği “Soğuk” adlı sinema filminde Azer karakterini canlandırdı.
2014 yılında “Kara Para Aşk” dizisinde Ege karakterine hayat verdi.
Uluışık son olarak, TRT1’de yayınlanan Teşkilat dizisinde Sermet karakterini canlandırmıştı.