Bizimkiler'in yıldızına bir de şimdi bakın. Herkesi şaşırttı

90'lı yıllara damga vuran Bizimkiler dizisinde Ali karakterini canlandıran Atılay Uluışık yıllar sonra ortaya çıktı. Başarılı oyuncu değişimiyle herkesi şaşırttı.

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Bizimkiler'in yıldızına bir de şimdi bakın. Herkesi şaşırttı 1
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Bizimkiler'in yıldızına bir de şimdi bakın. Herkesi şaşırttı 2

Bir apartman hikayesini anlatan Bizimkiler dizisi, Türk aile yapısını yansıtması ve sıcak sohbetleri ile 90'lı yılların en çok izlenen yapımlarından olmuştu.

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Bizimkiler'in yıldızına bir de şimdi bakın. Herkesi şaşırttı 3

Dizinin en sevilen karakterlerinden biri de Ali olmuştu. Ali'yi canlandıran Atılay Uluışık diziye girdiğinde henüz 12 yaşındaydı. Başarılı dizi 13 sene sürdü ve Uluışık dizi bittiğinde 25 yaşındaydı.

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Bizimkiler'in yıldızına bir de şimdi bakın. Herkesi şaşırttı 4

Dönem dönem farklı projelerde rol alsa da akıllarda Bizimkiler Ali olarak kalan Atılay Uluışık, son haliyle şaşırttı.

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Bizimkiler'in yıldızına bir de şimdi bakın. Herkesi şaşırttı 5

Değişmediği ve sadece yaş aldığı görülen başarılı oyuncuya 'Ali hala aynı Ali', 'Bir insan hiç mi değişmez', 'Sen gönlümüzün Ali'sisin' gibi yorumlar geliyor.

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Bizimkiler'in yıldızına bir de şimdi bakın. Herkesi şaşırttı 6

Uluışık geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda kendisine hala Ali denmesiyle ilgili, 'Kabullendim artık. Alıştım sanırım. Ali dediklerinde dönüp bakıyorum. Ali'yi unuttamadım.' demiştir.

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Bizimkiler'in yıldızına bir de şimdi bakın. Herkesi şaşırttı 7

“Bizimkiler” dizisinde rol almaya başlamadan önce Şehir Tiyatroları’nda da oynayan olan Uluışık, 6 yaşında TRT’de Ali Poyrazoğlu ile bayram skeçlerinde de oynadı.

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Bizimkiler'in yıldızına bir de şimdi bakın. Herkesi şaşırttı 8

Uzun bir aradan sonra Uluışık, 2013 yılında senaryosunu Birol Güven’in hazırladığı, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı’nın yaptığı “Doksanlar” dizisinde öğretmen Kemal karakterini canlandırdı.

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Bizimkiler'in yıldızına bir de şimdi bakın. Herkesi şaşırttı 9

2013 yılında Uğur Yücel'in senaryosunu yazıp yönetiği “Soğuk” adlı sinema filminde Azer karakterini canlandırdı.

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Bizimkiler'in yıldızına bir de şimdi bakın. Herkesi şaşırttı 10

2014 yılında “Kara Para Aşk” dizisinde Ege karakterine hayat verdi.

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Bizimkiler'in yıldızına bir de şimdi bakın. Herkesi şaşırttı 11

Uluışık son olarak, TRT1’de yayınlanan Teşkilat dizisinde Sermet karakterini canlandırmıştı.

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