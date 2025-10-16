2007 yılında Nihan Akkuş ile dünyaevine giren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 17 yıllık evliliklerini 2024 yılında sonlandırma kararı almıştı.
Bizimkisi bir aşk hikayesi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eski eşi Nihan Akkuş ayrılığa dayanamadı!
17 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl sonlandıran ama görüşmeye devam edem Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eski eşi modacı Nihan Akkuş ilişkilerine ikinci bir şans mı verdi? İkili önceki akşam bir mekandan çıkarken el ele görüntülendi.
EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER
Ayrılığa rağmen hala görüşmeye devam eden ikili geçtiğimiz gün bir mekandan çıkarken ele görüntülendi. Ünlü çift ilişkilerine ikinci bir şans mı verdi?
2009 yılında çiftin bu birlikteliğinden Ali Yiğit adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Boşansa da görüşmeye devam eden eski eşler, geçtiğimiz temmuz ayında oğulları ile birlikte Çeşme’ye tatile gitmişti. İkilinin birlikte tatile gitmesi de gözlerden kaçmamıştı.
BARIŞTILAR MI?
Evlilikleri bitmesine rağmen görüşmeye devam eden ikilinin çehresindeki bu yeni gelişme magazin dünyasını sallamış durumda. Nihan Akkuş'un mutlu halleri ise gözlerinden okundu.
İKİLİ AYRILIĞA DAHA FAZLA DAYANAMADI
Galatasaray'ın başındayken 3 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk ve eski eşi Nihan Buruk ile ayrılığa daha fazla dayanamadı.
Okan Buruk için her ne kadar kariyerinde işler yolunda gitse de, özel hayatında epey çalkantılı bir süreç yaşamıştı.
Çiftin 2009 yılında dünyaya gelen oğlu Ali Yiğit Buruk’u, Galatasaray’ın 2022-2023 sezonunda kazandığı şampiyonluk sonrasında babasıyla birlikte ekranlara yansıyan görüntüleriyle tanımıştık. 2025 yılı itibarıyla 16 yaşına giren Ali Yiğit Buruk şu anda ortaöğretim düzeyinde eğitimine devam ediyor.
Çiftin göz bebekleri Ali Yiğit Buruk çocuk yaşta lösemi (kan kanseri) hastalığına yakalanmış, bu zorlu süreç Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve ailesini derinden etkilemişti.
KÜÇÜK ALİ LÖSEMİYİ YENDİ
Zorlu bir tedavi sürecinden geçen küçük Ali Yiğit hastalığa karşı büyük bir mücadele vererek hastalığı yenmeyi başarmıştı. Bir süre yurt dışında tedavi gören Okan Buruk çiftinin küçük oğlu bu tedavi sürecini başarıyla tamamlamıştı. Bu zor günlerin ardından ise gelen
Galatasaray şampiyonluğu hem Okan Buruk’a hem de oğlu Ali Yiğit’e moral kaynağı olmuştu.
Bu zorlu günlerden geçen Okan Buruk ve eski eşi Nihan Akkuş 17 yıllık evliliklerini 2024 yılında bitirmişti. Ayrılığa rağmen görüşmeye devam eden ikili ilişkilerine ikinci bir şans verdi diyebiliriz.
Çiftin yeniden bir arada ve el ele görüntülenmesi “Evlilik ne zaman?” sorularını akıllara getirdi.