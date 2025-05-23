'Bizler için mareşal' dedi, gündeme oturdu! Dikkat çeken Selçuk Bayraktar mesajı

Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanı Oktay Saral'ın Selçuk Bayraktar için 'Bizler için bir Mareşalden farksız' ifadelerini kullanması, Selçuk Bayraktar'ın cumhurbaşkanı adayı olarak görüldüğü şeklinde yorumlandı.

SELÇUK BAYRAKTAR'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile ilgili dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Oktay Saral, Selçuk Bayraktar için 'Bizler için bir Mareşalden farksız' dedi.

Saral, X hesabından yaptığı paylaşımla BAYKAR Firmasının yöneticilerinden ve aynı zamanda Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar hakkında özgü dolu bir paylaşım yaptı.

"BİZLER İÇİN MAREŞALDEN FARKSIZ "

Oktay Saral'ın Selçuk Bayraktar için 'Bizler için bir Mareşalden farksız' demesi bir anda dikkatleri üzerine çekti.

Saray paylaşımında "BAYRAKTAR sadece mühendislik alanında konuşulan bir marka değil artık. Dünyada değişen dengelerin, mazlumların sesi olan bir teknolojinin adı aynı zamanda.

İHA ve SİHA’larla başlayan bu dönüşüm; Karabağ’da, Ukrayna’da, Libya’da, Suriye’de ve şimdi de Pakistan’da adeta savaşların seyrini değiştirdi.

Selçuk Bayraktar ve ekibi bir milletin özgüvenini yeniden inşa etti. “Yapamazsınız” denilen şeyleri yaptı, “bizden olmaz” denilen teknolojileri dünya vitrinine koydu. Bu başarı Türkiye’nindir, ama bu başarıya ilham olan, yön veren kişi hiç şüphesiz Selçuk Bayraktar’dır.

Bize bu gururu yaşatan, bizler için bir Mareşalden farksız olan Selçuk Bayraktar’a şükranla…" ifadelerini kullandı.