Bjelica: Benim tansiyonum yüksek

Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da Nenad Bjelica, maç sonrası açıklamalar yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bjelica: Benim tansiyonum yüksek

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Bjelica'nin açıklamaları şu şekilde;

"Hak ederek kazandık. 90 dakika maçı domine ettik. Savunmada geliştik, daha da büyüdük. Bunu görebiliyorsunuz. Beşiktaş'a fırsat vermedik. Taraftarlarımıza söyleyecek söz yok. İnanılmaz bir destek vardı. Galibiyette onların da payı var. Oyuncularımı da kutlarım."

"Abdülkadir Ömür ilk yarıdan sona içeri girdiğimizde kasığında ağrı vardı. Risk almak istemedik. Paul Onuachu bilek bölgesinde ağrı hissetti, ağrısı arttığı için oyundan aldık."

"Kamp döneminde çok sıkı çalıştık. Oyuncularımız buna alışık değildi. Buna zamanla alıştılar. Fizik olarak artık çok iyi duruma geldik. İyi maçlar çıkarıyoruz. Aramıza katılan yeni oyuncular da yetenekli oyuncular. Onların da katılımı ve kadromuzun da gelişimiyle işimiz daha kolaylaştı. Artık daha çok oyuncu içerisinden seçme yapıyoruz. Öncesinde oyuncu durumumuz limitliydi. Çok daha geniş ve iyi kadromuz var."

''MAÇI BEN DE OYNUYORUM''
Üçüncü gol sonrası televizyona yansıyan gol sevinci sonrası Bjelica, "Kenarda maçı ben de oynuyorum. O yüzden üçüncü golden sonra çok sevindim. Duygularımı kenarda saklamıyorum. Üzerimizde baskı var, tansiyon yüksek. Taraftarlar stadı doldurmuş. Gelen insanları mutlu etmek istiyorsunuz. Üçüncü gol galibiyetin habercisiydi. Bu yüzden duygu patlaması yaşadım. En azından taraftarlar, benim de gollere nasıl sevindiğimi gördü."

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