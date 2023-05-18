Bjelica Edin Visca'nın üstünü çizdi. Yeni takımı belli oldu

Yeni sezon çalışmalarını yeni hocası Nenad Bjelica yönetiminde sürdüren Trabzonspor'da, Bosna Hersekli yıldız Edin Visca'nın sezon sonunda gönderilecek isimler arasına eklendiği aktarıldı.

TRABZON'DA YAPRAK DÖKÜMÜ

Fotospor'un haberine göre kiralık sözleşmeleri bitecek olan Gbamin, Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Hamsik, Bartra, Denswil, Barthi ve Lahtimi'nin takımdan gönderilmesi beklenirken listeye son olarak Edin Visca'nın da ismi yazıldı.

ESKİ KULÜBÜNE DÖNEBİLİR

İddialara göre yeni sezonda kendisini kadroda düşünmeyen Nenad Bjelica, Edin Visca'dan yeni sezon için kendisine kulüp bulmasını isterken Bunun üzerine menajerini İstanbul'a çağıran Edin Visca eski kulübü Başakşehir ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki kulübün anlaşması halinde Bosna Hersekli yıldız yeni sezonda eski kulübü Başakşehir'de tekrar forma giyecek.

SADECE 8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Edin Visca bu sezon Süper Lig'de sadece 8 maçta forma giymiş 1 gol ve 2 asist kaydetmişti.