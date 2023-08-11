Bjelica: Galatasaray maçı için düşünmeye başlayacağız

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, 1-0 kazanılan Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Bjelica: Galatasaray maçı için düşünmeye başlayacağız

Bjelica'nın açıklamaları şu şekilde;

"Takımımı tebrik etmek istiyorum. Maçın büyük bölümünde maça hükmeden taraf bizdik. Bunda taraftarın etkisi çok büyüktü. Bize destek veren taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ligin ilk maçları her zaman zordur. Galibiyetle başlamak çok önemliydi, galibiyet için çok mutluyuz. Üzerine çalışacağımız şeyler var. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler var."

"Visca 30. dakikada kasık bölgesinde ufak bir ağrı hissettiği için değiştirdik kendisini"

"Sistemler maç kazandırmazlar. Size galibiyeti getirecek olan başka nitelikler var. Bunun içine duyguyu, davranışı, empatiyi katabiliriz. Bunlar olmadan herhangi bir sistemin başarı getireceğinin garantisi yoktur"

"Hüseyin'in durumu gün gün iyiye gidiyor. O bizimle olacak gibi duruyor. Visca ile konuşacağız. Ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu galibiyetin tadını çıkarma vakti. Ondan sonra da Galatasaray maçı için düşünmeye başlayacağız"

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