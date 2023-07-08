Bjelica: İyi bir 90 dakika oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Hajduk Split maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Teknik Direktörümüz, hazırlıklarımıza başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen iyi bir maç çıkardığımızı belirterek, “İyi bir 90 dakika oldu diyebilirim, sonuçtan dolayı mutlu olmamız imkansız ama oyuncuların sadece 7 günlük çalışmadan geçtiklerine bakarsak eğer bizim adımıza iyi bir maç oldu diye düşünebiliriz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rakibimiz fiziksel olarak daha kuvvetliydi çünkü önümüzdeki hafta ligleri başlayacak ve çok daha önce başlamışlardı çalışmalarına. Biz de bütün oyuncularımıza şans vermeye çalıştık, çalışmalarımıza yine aynı hızla devam edeceğiz” dedi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Joaquin Fernandez’in durumunun kontrollerden sonra belli olacağını ifade eden Nenad Bjelica, “Fernandez şu an kontrol amacıyla hastanede. Umuyoruz çok da büyük bir şey çıkmayacak ama kontrollerden sonra daha net konuşabiliriz. Pozisyon sırasında kemiğini direğe çarptı, sonuçlar gelince daha net bir şey konuşabiliriz” ifadelerine yer verdi.

Teknik Direktörümüz, milli takımlarında görev yapan futbolcularımızın da kampa dahil olmasıyla birlikte daha iyi bir görüntü ortaya çıkacağını söyleyerek, “Tabii ki şu an hazırlık dönemindeyiz, önceliğimiz iyi hazırlanabilmek. Sadece hazırlık maçlarını kazanabilmek değil, bizim önceliğimiz lig maçlarını kazanmak. Bahsettiğim gibi şu an o süreci hazırlamaya çalışıyoruz. Milli takımdan dönen oyuncularımızdan sonra daha farklı bir görüntü olabilir ama bugün oynayan tüm oyuncularımız iyi çalışma örneği gösterdiler, o yolda devam edecekler diye düşünüyorum. Diğer oyuncularımızın da katılımıyla beraber daha farklı şeyler konuşabiliriz” ifadelerine yer verdi.

Nenad Bjelica, takımımızın yeni sezon transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise şu cümlelere yer verdi: “Petkovic ile otelde karşılaştık, sohbet etme fırsatı bulduk. Böyle bir durum oluşursa o da gelmeyi düşünebileceğini bize ifade etmişti. Hem kendisiyle hem kulübüyle olan görüşmelerinin olumlu olması gerekiyor ama listemizdeki tek oyuncu o değil. Petkovic olmazsa onun yerine olabilecek birçok kaliteli oyuncular var. Listemizde birçok oyuncu var. Her bölgeye, her pozisyona oyuncu bakıyoruz diyebilirim, aramızdan ayrılacak oyuncular olabilir. Onlar ayrıldıktan sonra boşluklarını doldurmamız gerekiyor. Bir oyuncu aramızdan ayrılırsa, ayrılan kişinin yokluğunu en iyi şekilde doldurmaya çalışacağız.”

Teknik Direktörümüz, kamp yaptığımız Slovenya’nın Kranj şehrinde eskiden görev yaptığı Dinamo Zagreb takımının da olmasının kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, “Dinamo Zagreb benim de çalışmış olduğum bir takım. Hem oyuncularıyla hem yöneticileriyle iyi ilişkim var. Onların yanında olmak beni de mutlu ediyor. Tesisler konusunda çok da mutluyuz. Gördüğümüz kalite, orada olmak çok iyi bizim adımıza. Çok iyi şartlarda çalıştığımızı söyleyebilirim” görüşlerine yer verdi.''