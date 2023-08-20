Bjelica: Oyuncumun kaburgasında kırık var. Hakem faul bile çalmadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Galatasaray maçıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Bjelica: Oyuncumun kaburgasında kırık var. Hakem faul bile çalmadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 2-0 kaybettikleri Galatasaray maçında rakiplerinin haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

Hırvat teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Galatasaray'ı tebrik ederek başlayan Bjelica, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bizden daha fazla pozisyon ürettiler." dedi.

İlk gole kadar dengeli bir oyun oynandığını aktaran tecrübeli teknik direktör, "Gereksiz bir hata sonucu gol yedik. Maçtan önce oyuncunun sırtında baskı varsa, yakınlarında rakip varsa ona oynamamalarını istemiştik. Böyle topları kaybettiğinizde yeterli kalitesi olan rakipleriniz bunları değerlendirip sizi cezalandırabiliyor. 70. dakikadan sonra gol bulabilmek için 4-4-2 sistemine geçtik. Bu sisteme geçip daha fazla öne gittiğinizde rakibe boşluklar bırakabiliyorsunuz. Rakibimiz de bulduğu fırsatlardan bir tanesini değerlendirdi ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar." diye konuştu.

Galatasaray'ın kendilerine göre fazladan 4 resmi maça çıktığını hatırlatan Bjelica, "Yaptığımız hatadan yediğimiz gole kadar dengeli bir oyun vardı. Sonrasında bu sahada oynamak kolay değil. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tabii ki eksiklerimiz vardı. Bunların üzerine gidip bir sonraki maçta çok daha iyi olmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bjelica, sakatlanarak oyundan çıkan Mısırlı futbolcu Trezaguet'nin durumuyla ilgili, "Kaburgasında kırık var. Kaburgasında kırık oluşturacak bir pozisyonda faul bile çalınmaması çok şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.

Nenad Bjelica, Uruguaylı santrfor Maxi Gomez'in takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Karşılaşmada süre almayan Gomez'in durumuyla ilgili Bjelica, "Kiralık olarak ayrılma durumu var. Onu da oyuna sürerek sakatlanma riskini almak istemedim." şeklinde görüş belirtti.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, yarışmacı bir takım olmak istediklerini söyledi.

Rakiplerinin yıldız oyuncuları kadrolarına kattığının hatırlatılması üzerine Bjelica, "Bu sezon yarışmak istiyoruz. Ekonomik anlamda rakiplerimizin bizden daha fazla imkanı olduğu açık. Ancak biz de elimizdekilerle en iyi mücadeleyi verebilmek istiyoruz. Kadromuzda sakatlıklardan dolayı birçok oyuncumuz bizimle değil. Bunu şikayet anlamında söylemiyorum. Elimizde ne varsa, o anki şartlar ne durumdaysa en iyi mücadeleyi vereceğiz. Bir hedef koymak kolay değil." şeklinde konuştu.

Bjelica, üç transfer daha yapacaklarını söyledi.

Transfer beklentisiyle ilgili Hırvat teknik adam, "Üç oyuncunun daha aramıza katılmasını bekliyoruz. Kadrom tamamlandığında yarışmacı bir takım olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Santrfor bölgesinde alternatifli bir transfer listesi olduğunu aktaran Bjelica, "Taraftarımızın rahat olması gerek. Elimizde A, B ve C planları mevcut. Bir santrfor olmazsa başkasını alabiliriz. Yine kaliteli bir santrfor aramıza katılacak. Elimizde 10 kişilik bir santrfor liste var." diye konuştu.

Galatasaray'ın maçtan sonra Hakim Ziyech'i taraftara tanıttığının söylenmesi üzerine Nenad Bjelica, "Hakim Ziyech çok büyük bir oyuncu ve harika bir kariyeri var. Önemli bir oyuncu. Sadece o değil birçok oyuncu aldılar. Icardi gibi daha önce Paris Saint-Germain'de oynamış bir futbolcular var. Manchester City'de oynayan Angelino var. Seviyesi çok yüksek oyuncuları aralarına kattılar. Rakibimizi bundan dolayı kutlayabiliriz. Ancak biz sadece kendimizle ilgilenmeye, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


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