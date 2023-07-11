Bjelica: Petkovic üst düzey bir futbolcu

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, çarçpıcı açıklamalarda bulundu.

Bjelica: Petkovic üst düzey bir futbolcu

Trabzonspor teknik direktörü Bjelica, Mislav Orsic ve Bruno Petkovic ile ilgili açıklama yaptı.

Bjelica'nın açıklamaları şu şekilde;

"Kariyerinin kurtarıcısı olduğum doğru değil, her şeyi kendi başına başardı ve bu onun erdemi, biz sadece yardım etmek için buradayız, ama böyle bir oyuncuya ve adama yardım etmek gerçekten çok kolay. Sahaya yaptığı katkıyla emrinizde olduğunu bilirsiniz ve sonrasında sahada yokken varlığından bile haberiniz olmaz. Böyle oyuncular ne kadar çok olursa takım o kadar iyi olur"

Orsic ile ilgili de konuşan Bjelica, "Trabzonspor'a ilk geldiğimde, arkadaşım için Southampton maçına bilet bulmama yardım etti. Ondan sonra sohbete devam ettik, bu yüzden ilk başta onun buraya gelmesi gerçekçi bir plan gibi görünmese de sonra o da ilgileneceğine dair bana yeşil ışık yaktı." ifadelerini kullandı.

''PETKOVIC ÜST DÜZEY BİR FUTBOLCU''
Son olarak Petkovic'den bahseden Bjelica, ''Türk medyası ve bunu kabul etmek zorundasınız. Dinamo ile herhangi bir temas kurmadığımız doğrudur. Bazı karşılıklı çıkarlar var, ancak müzakere olmadı. Orada bir şeyler olup olmayacağını önümüzdeki haftalarda öğreneceğiz ama Bruno Petković kesinlikle sadece Trabzonspor için değil her büyük kulüp için ilgi çekici çünkü o son beş yıldır üst seviyede oynayan bir üst düzey oyuncu." dedi.

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