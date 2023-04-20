Bjelica, Sivasspor yenilgisinin nedenini açıkladı

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Sivasspor karşılaşmasında aldıkları 4-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

Trabzonspor'un başında ilk maçına çıkan Hırvat teknik adam, "Rakibimizi tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. 70 dakika 10 kişi oynadık. Sivasspor çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahip bir takım. 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon göstermekte zorlandık." dedi.

Bjelica, ayrıca, "İlk yarıya baktığımızda rakibimiz kanatlardan gelerek tehlike yarattılar. İkinci yarı 5-3-1 sistemine döndük. Fark arttıktan sonra genç oyunculara şans vermek istediğimiz için oyuncu değişikliği tercihlerimizi bu şekilde yaptık." sözlerini kullandı.