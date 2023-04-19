Bjelica Trabzon'a ayak bastı

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Trabzon'a ulaştı. Hırvat çalıştırıcı, Bordo Mavililer ile 3.3 milyon euroluk sözleşme imzaladı. Teknik adam ve 6 kişilik ekibine bu sezon kalan 8 maç için 100 bin euro, önümüzdeki sezon için 1.6 milyon euro, ondan sonraki sezon için de 1.6 milyon euro ödeneceği bildirildi.

"SORUMLULUKLARIMI HATIRLATIYOR"

Bjelica "Bu karşılamayı ben de beklemiyordum. Benim için mutlu edici bir duygu oldu. Hem beni çok mutlu ediyor, hem benim sorumluklarımı hatırlatıyor. Büyük bir sorumluluğum olduğunu biliyorum. Ben buraya takımla birlikte bir an önce çalışabilmek adına geldim. Takıma yardımcı olabilmek, takımda çok kaliteli bir grubun olduğunu gösterebilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki Bjelica'nın bugün Trabzonspor ile ilk idmanına çıkacağı ve ardından özel bir uçakla kafile ile Sivas'a gideceği, yarın da Sivas Yeni 4 Eulül Stadı'nda takımının başında olacağı bildirildi.