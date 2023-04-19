Bjelica Trabzon'a ayak bastı

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Trabzon'a ayak bastı.

Bjelica Trabzon'a ayak bastı

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Trabzon'a ulaştı. Hırvat çalıştırıcı, Bordo Mavililer ile 3.3 milyon euroluk sözleşme imzaladı. Teknik adam ve 6 kişilik ekibine bu sezon kalan 8 maç için 100 bin euro, önümüzdeki sezon için 1.6 milyon euro, ondan sonraki sezon için de 1.6 milyon euro ödeneceği bildirildi.

"SORUMLULUKLARIMI HATIRLATIYOR"
Bjelica "Bu karşılamayı ben de beklemiyordum. Benim için mutlu edici bir duygu oldu. Hem beni çok mutlu ediyor, hem benim sorumluklarımı hatırlatıyor. Büyük bir sorumluluğum olduğunu biliyorum. Ben buraya takımla birlikte bir an önce çalışabilmek adına geldim. Takıma yardımcı olabilmek, takımda çok kaliteli bir grubun olduğunu gösterebilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki Bjelica'nın bugün Trabzonspor ile ilk idmanına çıkacağı ve ardından özel bir uçakla kafile ile Sivas'a gideceği, yarın da Sivas Yeni 4 Eulül Stadı'nda takımının başında olacağı bildirildi.

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı Dünya
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu Dünya
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu
Recep Uçar: Şansımız azalıyor Spor
Recep Uçar: Şansımız azalıyor