Bjelica Trabzonspor'da bir ilke imza attı

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor önünde ikinci yarı oynadığı kötü futbola rağmen, ilk yarıda oynadığı tempolu oyun ve tek golle maçı zorda olsa kazanarak, lige galibiyetle başladı. Trabzon’da üst üste oynadığı, iç sahadaki 4 Süper Lig maçını peş peşe kazanarak bir ilke imza atan ilk yabancı teknik adam oldu!

Geçtiğimiz sezon, sahasındaki son 3 karşılaşmadan da galip ayrılan Nenad Bjelica, bu yeni sezonun ilk karşılaşmasında da, zor da olsa Bitexen Antalyaspor’u; Denswil’in kafa golüyle 1-0 yenerek, Trabzonspor’u bugüne kadar çalıştıran kendi dahil 12 yabancı teknik adam arasında bir ilki yapan oldu.

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında, tarihler 08 Mayıs 2023’ü gösterirken ; Ankaragücü’nü Trabzon’da Umut Bozok’un golleriyle 2-0 yenen Bordo Mavililer, sonrasında yine sahasında Karagümrük’ü 4-1’lik skorla mağlup etmişti. Bu karşılaşmada Karadeniz ekinin gollerini; B. Şen kendi kalesine, M. Bartra ve 2 kez olmak üzere Trezeguet atmıştı.

Sahasında, 03 Hazirandaki son maçında da Alanyaspor’u 5-1 mağlup ederek sezonu kapatmıştı. Alanya’ya golleri;Trezeguet, Bakasetas, Umut, Larsen ve penaltıdan M.Hamsik kaydetmişti.

Bu sezon, Trendyol Süper Lig’de sahası ‘’Papara Park’’ ta ki ilk karşılaşmasında, Antalyaspor’u Denswil’in golüyle mağlup edince; Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, son 4 maç kendi sahasında üst üste galip gelen ilk yabancı teknik adam olarak kulübün arşivine yazıldı.