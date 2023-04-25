Bjelica'dan 'takımdan ayrılacak isimler' sorusuna yanıt

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Bjelica'nın açıklamaları;

"Trabzonspor'la görüşmelerimiz çok uzun sürmedi. 2 gün konuştuk. Kulübün benimle çalışmak istemesi ve görüşlerini net ifade etmesi süreci hızlandırdı. Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum."

''HENÜZ BİR KARAR ALINMADI''

Takımdan ayrılacak oyunculara ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Hırvat antrenör, "Henüz bir karar alınmadı. Sadece 2-3 gün geçirdiğim insanlarla ilgili bir karar almanın doğru olacağını düşünmüyorum. Kontratı biten, gelecek ve gidecek oyuncularımız var. Kulübümüzle yapacağımız görüşmelerin ardından karar vereceğiz. Genç oyuncularımıza da süre vermemiz gerekiyor. Oyuncuların kendileriyle çok fazla görüşme şansımız olmadı. Hamsik ve tüm oyuncularımız bizim için çok önemli. Fırsat buldukça onların geleceğine ilişkin görüşmeler yapacağız." dedi.

''DEĞİŞİME AÇIK BİR SİSTEMLE OYNAYACAĞIZ''

"Oynatmak istediğimiz bir sistem olacak. Değişime açık bir sistemle oynayacağız. Sistemler size maç kazandırmaz. Oyuncular değiştikçe siz de adapte olmak zorundasınız."

"Teknik ekibimizle ilgili şundan bahsedebilirim, Ali hocamız bizimle birlikte. Yaz aylarında bu konuyla ilgili tekrar görüşmemiz gerekirse bunu yapacağız. Farklı ülkelerde çalışma fırsatı buldum. Türkiye çalıştığım beşinci ülke. Oğlum son çalıştığım takımda da benim yanımda olan biriydi. Resmi olarak yer almasa da takımla birlikteydi. Trabzonspor'un daha başarılı olması için çalışacağız."

"Ligi tanıdığımı ifade etmiştim. Yarışmacı ve rekabetçi bir lig. Gelmeden önce birçok kez takip ettim. Çok yoğun bir futbol olduğunu söyleyebilirim. Kutlamaları izledim. Biz de aynı kutlamaları gelecek yıl yapabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Daha önce çalıştığım bütün takımlarda altyapı hocalarıyla sürekli görüşen ve fikir alışverişinde bulunan biri oldu. Burada da aynısını yapacağım. Kısa süre içerisinde belki bizimle çalışacak oyuncularımız olacak. Daha önce çalıştığım takımlarda altyapıdaki oyuncular maçlarda ve antrenmanlarda yer almıştı. Önümüzdeki 7 maçlık sürecin çok önemli olduğunu oyunculara söyledim. Bu maçların tamamını kazanmak isteyen oyuncularla oynayacağımı söylemiştim."

GELECEK SEZON AÇIKLAMASI

''Önümüzdeki sezon için şunun sözünü verebilirim, yarışmacı bir takım olacağız. Benim çalıştığım tüm takımlarda böyle oldu. Bu sezon da bizimle olmalarını ve destek vermelerini istiyorum. Taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğratmayacağız. 1.5 aylık süreçte oyuncuları tanıyacağız ve adapte olacağız. Bu sezon oynadığımız maçlarda bir oyun sistemi yaratmaya çalışacağız. Kendi yaratmadığınız bir takımla çalışmanın büyük bir risk olduğunu biliyorum ama ben bu riski alıyorum. 1.5 aylık süreci birbirimizi daha iyi tanıyabilmek için çabalayacağız."