Bjelica'dan 'takımdan ayrılacak isimler' sorusuna yanıt

Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica, basın toplantısı düzenledi. Hırvat teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bjelica'dan 'takımdan ayrılacak isimler' sorusuna yanıt

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Bjelica'nın açıklamaları;
"Trabzonspor'la görüşmelerimiz çok uzun sürmedi. 2 gün konuştuk. Kulübün benimle çalışmak istemesi ve görüşlerini net ifade etmesi süreci hızlandırdı. Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum."

''HENÜZ BİR KARAR ALINMADI''
Takımdan ayrılacak oyunculara ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Hırvat antrenör, "Henüz bir karar alınmadı. Sadece 2-3 gün geçirdiğim insanlarla ilgili bir karar almanın doğru olacağını düşünmüyorum. Kontratı biten, gelecek ve gidecek oyuncularımız var. Kulübümüzle yapacağımız görüşmelerin ardından karar vereceğiz. Genç oyuncularımıza da süre vermemiz gerekiyor. Oyuncuların kendileriyle çok fazla görüşme şansımız olmadı. Hamsik ve tüm oyuncularımız bizim için çok önemli. Fırsat buldukça onların geleceğine ilişkin görüşmeler yapacağız." dedi.

''DEĞİŞİME AÇIK BİR SİSTEMLE OYNAYACAĞIZ''
"Oynatmak istediğimiz bir sistem olacak. Değişime açık bir sistemle oynayacağız. Sistemler size maç kazandırmaz. Oyuncular değiştikçe siz de adapte olmak zorundasınız."

"Teknik ekibimizle ilgili şundan bahsedebilirim, Ali hocamız bizimle birlikte. Yaz aylarında bu konuyla ilgili tekrar görüşmemiz gerekirse bunu yapacağız. Farklı ülkelerde çalışma fırsatı buldum. Türkiye çalıştığım beşinci ülke. Oğlum son çalıştığım takımda da benim yanımda olan biriydi. Resmi olarak yer almasa da takımla birlikteydi. Trabzonspor'un daha başarılı olması için çalışacağız."

"Ligi tanıdığımı ifade etmiştim. Yarışmacı ve rekabetçi bir lig. Gelmeden önce birçok kez takip ettim. Çok yoğun bir futbol olduğunu söyleyebilirim. Kutlamaları izledim. Biz de aynı kutlamaları gelecek yıl yapabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Daha önce çalıştığım bütün takımlarda altyapı hocalarıyla sürekli görüşen ve fikir alışverişinde bulunan biri oldu. Burada da aynısını yapacağım. Kısa süre içerisinde belki bizimle çalışacak oyuncularımız olacak. Daha önce çalıştığım takımlarda altyapıdaki oyuncular maçlarda ve antrenmanlarda yer almıştı. Önümüzdeki 7 maçlık sürecin çok önemli olduğunu oyunculara söyledim. Bu maçların tamamını kazanmak isteyen oyuncularla oynayacağımı söylemiştim."

GELECEK SEZON AÇIKLAMASI
''Önümüzdeki sezon için şunun sözünü verebilirim, yarışmacı bir takım olacağız. Benim çalıştığım tüm takımlarda böyle oldu. Bu sezon da bizimle olmalarını ve destek vermelerini istiyorum. Taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğratmayacağız. 1.5 aylık süreçte oyuncuları tanıyacağız ve adapte olacağız. Bu sezon oynadığımız maçlarda bir oyun sistemi yaratmaya çalışacağız. Kendi yaratmadığınız bir takımla çalışmanın büyük bir risk olduğunu biliyorum ama ben bu riski alıyorum. 1.5 aylık süreci birbirimizi daha iyi tanıyabilmek için çabalayacağız."

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Profesörden kızamık aşısı çağrısı: 2 gün sonra eyvahın faydası olmaz Sağlık
Profesörden kızamık aşısı çağrısı: 2 gün sonra eyvahın faydası olmaz
Zincir marketlerin iptal davalarında yeni gelişme Ekonomi
Zincir marketlerin iptal davalarında yeni gelişme
"KOBİ'lerin desteksiz bırakılması doğru değil" Ekonomi
"KOBİ'lerin desteksiz bırakılması doğru değil"
İmamoğlu 'Canımı en çok yakan şey' deyip açıkladı Siyaset
İmamoğlu 'Canımı en çok yakan şey' deyip açıkladı
İstanbul'da taksiciler Türk müşteriyi almadı Güncel
İstanbul'da taksiciler Türk müşteriyi almadı
Biden, 2024 seçimleri için adaylığını açıkladı Dünya
Biden, 2024 seçimleri için adaylığını açıkladı
Afrodit Banu Alkan hayranlarını geçmişe götürdü. Nerde o günler o eski günler Magazin
Afrodit Banu Alkan hayranlarını geçmişe götürdü. Nerde o günler o eski günler