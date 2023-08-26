Bjelica'dan transfer açıklaması: Aramıza katmaya çalıştığımız pozisyonlar var

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildi.

Bordo mavililer son 2 maçında galibiyet yüzü göremedi.

Öte yandan maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, açıklamalarda bulundu.

İşte Bjelica'nın açıklamaları;

"Sürpriz, belki de hak edilmiş bir mağlubiyet diyebiliriz. Tuzaklarımız da vardı ama rakibimiz bulduğu fırsatları değerlendirdi. Maçın skoru farklı olabilirdi. 2-0'dan sonra soyunma odasına girdikten sonra daha taze oyuncularımızı sahaya sürdük. Hücuma gitmek zorundaydık ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Her oyuncunun yokluğunu hissedersiniz ama bu bizim için bahane değil. Aramıza katmaya çalıştığımız pozisyonlar var. Genele baktığımızda 10 yeni oyuncu var. Herkesin birbirini tanıması için zamana ihtiyacımız var."