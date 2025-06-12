BKM oyuncusu intiharın eşine geldiğini itiraf etti. 'Cenazeme kimse gelmesin'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinde yer alan oyuncu Metin Keçeci zor günler geçirdiğini söyledi.

Oyuncu Metin Keçeci, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle icralık olduğunu ve pazartesi günü evini boşaltmak zorunda kalacağını gözyaşları içinde açıkladı.

Zor günler geçirdiğini belirten Keçeci, intiharın eşiğinde olduğunu dile getirerek çarpıcı ifadeler kullandı.

Magazinburadanet'e konuşan Keçeci, “Cenazeme kimse gelmesin! Allah için gelmesinler. Mama alıp bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler!” diyerek içinde bulunduğu yalnızlığa dikkat çekti.

Daha önce birçok projede birlikte çalıştığı meslektaşlarının ise kendisine sırt çevirdiğini ifade eden Keçeci, “Telefonlarıma bile çıkmıyorlar” sözleriyle sitem etti.

Keçeci'nin bu açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

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