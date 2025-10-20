YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), tiyatro ve sahne sanatlarına gönül veren öğrencileri bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. BKM Çok Güzel Hareketler ekibinin sevilen oyuncularından Tuğba Yılmaz, “Bir Perde, Bin Hikâye” konulu söyleşide öğrencilerle buluştu. ASÜ Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler hem eğlenceli hem de ilham verici anlar yaşadı.

Programa ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talat Baran, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Söyleşide samimi ve esprili tavırlarıyla dikkat çeken Tuğba Yılmaz, öğrencilerin tiyatroya ve oyunculuğa dair merak ettikleri soruları içtenlikle yanıtladı.

“ÇOCUKLUĞUMDAN BU YANA TİYATROYA BÜYÜK BİR İLGİ DUYDUM”

Söyleşinin moderatörlüğünü, Tuğba Yılmaz’ın ablası ve Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Türkan Yılmaz yaptı. Etkinlikte ayrıca oyuncunun nişanlısı ve BKM ekibinden Alperen Sazlı ile yine BKM oyuncuları Fatih Yaylacı ve Hakan Yiğittürk de yer aldı.

Tiyatroya olan ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını vurgulayan Yılmaz, sahneye olan sevgisini şu sözlerle anlattı:

“Küçük yaşlardan itibaren tiyatroya büyük bir merak duydum. Sürekli kendimi geliştirmeye çalıştım. Bu süreçte en büyük destekçim ablam oldu, bugün de menajerliğimi o yapıyor. Oyunculuk hem bir tutku hem de bir emek yolculuğu.”

“ASÜ TİYATRO TOPLULUĞU’NA DESTEK OLACAĞIZ”

Yılmaz kardeşler, Aksaray Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’na destek vereceklerini belirterek, üniversitede sahne sanatlarına gönül veren öğrencilere katkı sağlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Tuğba Yılmaz, “Çok Güzel Hareketler” programında hem zorluklar hem de büyük keyifler yaşadığını dile getirerek, bu süreçte takım ruhunun önemine vurgu yaptı.

“Sahnede anlık doğaçlamalar, seyirci tepkileri ve ekip uyumu her şeydir. Bizim için her perde, bin farklı hikâyenin kapısını aralar.”

RENKLİ VE İNTERAKTİF BİR SÖYLEŞİ

Söyleşi boyunca salonda kahkaha ve alkış sesleri eksik olmadı. Öğrenciler, hem BKM ekibinin sahne arkası anılarını dinledi hem de tiyatroya dair yeni bakış açıları kazandı. Programın sonunda ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talat Baran, Tuğba Yılmaz ve BKM ekibine teşekkür ederek günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Etkinlik, öğrencilerin oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.