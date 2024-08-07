Black Panther yıldızı Connie Chiume 72 yaşında öldü

Ailesi, Kara Panter oyuncusu Connie Chiume'nin 72 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güney Afrikalı yıldız ve film yapımcısı, kurgusal Wakanda topraklarında geçen Marvel Sinematik Evreni filmlerinin ikisinde de yer aldı.

Ailesi, Instagram sayfasında paylaştığı açıklamada, bir hastalık döneminin ardından Salı günü Johannesburg'daki Garden City Hastanesi'nde öldüğünü söyledi.

Yıldızın 2020 yılında yaratıcı profesyonelleri desteklemek amacıyla kurduğu Connie Chiume Vakfı'na atıfta bulunan ikinci bir paylaşımda ise ailesi "bu zor zamanda gelen tüm destek ve başsağlığı mesajları için en içten şükranlarını sunmak" istediklerini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çocukları, yattığı süre boyunca olağanüstü bakım sağlayan doktorlara ve bakım personeline derin minnettarlıklarını ifade etmek istiyorlar."

Chiume, T'Challa'nın başrolünde merhum aktör Chadwick Boseman'ın yer aldığı 2018 yapımı Kara Panter filminde Maden Kabilesi'nin eski lideri Zawavari'yi canlandırmıştı.

Kara Panter, Oscar'da en iyi film dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi oldu ve gişede dünya çapında 1,3 milyar dolar hasılat elde etti.

2022'deki devam filmi Black Panther'de Wakanda Forever'da Chiume'nin karakteri, T'Challa'nın cenaze töreninin bir parçası olan bir Wakanda yaşlısı oldu.

Chiume ayrıca Güney Afrika dizileri Gomora, Seriously Single ve Queen Sono'nun yanı sıra Beyonce'nin yönettiği Black Is King adlı müzikal filmde de rol aldı.

Chiume'nin başarıları arasında 2009 yılında savaşan iki aileyi konu alan Zone 14 adlı dizideki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Güney Afrika Film ve Televizyon Ödülü (Safta) yer almaktadır. Güney Afrikalı aktris Connie Ferguson, Instagram'da yazdığı mesajla "Bu haberi sindirebildiğimden emin değilim! Huzur içinde yat aşkım. Chiume ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. Vay canına!!!" ifadelerine yer verdi.

Yönetmen Mmabatho Montsho ise "Oh hayır anne! Ailesine ve tüm sevdiklerine başsağlığı diliyorum" diye yazdı.