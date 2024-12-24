Black Shark akıllı saati GS3 Sport’u tanıttı

Teknoloji dünyasının popüler isimlerinden Black Shark, GS3 Sport modeliyle akıllı saat pazarına yenilikçi bir soluk getiriyor. 1,43 inç boyutundaki AMOLED ekranı, 466 x 466 piksel çözünürlüğü ve 600 cd/m² parlaklık değeriyle dikkat çeken cihaz, MIL-STD-810G standartlarında dayanıklılık sunuyor. Bu özellikler, saatin suya ve darbelere karşı üstün bir koruma sağlamasını mümkün kılıyor.

GELİŞMİŞ GNSS TEKNOLOJİSİ

GS3 Sport, sadece GPS değil, birçok uydu sistemini destekleyen GNSS modülüyle konum doğruluğunu artırıyor. Bu özellik, özellikle açık hava sporlarıyla ilgilenenler için büyük bir avantaj sunuyor. Ek olarak, saatin yan tarafında yer alan LED ışık, farklı parlaklık seviyeleriyle kullanıcıların gece aktivitelerinde de yanlarında bir yardımcı bulunmasını sağlıyor.

SAĞLIK VE GÜNLÜK HAYAT TAKİBİ

Akıllı saat, kalp atış hızı ve oksijen seviyesi ölçümleriyle kullanıcılarının sağlık takibini kolaylaştırıyor. Günlük aktiviteleri takip etme ve Bluetooth üzerinden telefon görüşmeleri yapabilme özellikleri, cihazı hem spor severler hem de günlük kullanıcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

UZUN PİL ÖMRÜYLE FARK YARATIYOR

GS3 Sport’un 18 günlük pil ömrü, normal kullanımda şarj derdini ortadan kaldırıyor. Su geçirmez yapısıyla 50 metre derinlikte bile kullanılabilen bu akıllı saat, teknolojiyi zorlu koşullarda da yanınızda taşımanızı sağlıyor.