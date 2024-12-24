Black Shark akıllı saati GS3 Sport’u tanıttı

Kaynak: Haber Merkezi
Black Shark akıllı saati GS3 Sport’u tanıttı

Black Shark, dayanıklı yapısıyla dikkat çeken yeni akıllı saati GS3 Sport’u tanıttı. AMOLED ekran, GNSS modülü ve uzun pil ömrü gibi özelliklerle teknoloji tutkunlarını hedefliyor.

Teknoloji dünyasının popüler isimlerinden Black Shark, GS3 Sport modeliyle akıllı saat pazarına yenilikçi bir soluk getiriyor. 1,43 inç boyutundaki AMOLED ekranı, 466 x 466 piksel çözünürlüğü ve 600 cd/m² parlaklık değeriyle dikkat çeken cihaz, MIL-STD-810G standartlarında dayanıklılık sunuyor. Bu özellikler, saatin suya ve darbelere karşı üstün bir koruma sağlamasını mümkün kılıyor.

GELİŞMİŞ GNSS TEKNOLOJİSİ

GS3 Sport, sadece GPS değil, birçok uydu sistemini destekleyen GNSS modülüyle konum doğruluğunu artırıyor. Bu özellik, özellikle açık hava sporlarıyla ilgilenenler için büyük bir avantaj sunuyor. Ek olarak, saatin yan tarafında yer alan LED ışık, farklı parlaklık seviyeleriyle kullanıcıların gece aktivitelerinde de yanlarında bir yardımcı bulunmasını sağlıyor.

black-shark-gs3-sport-flashlight-1.jpeg

SAĞLIK VE GÜNLÜK HAYAT TAKİBİ

Akıllı saat, kalp atış hızı ve oksijen seviyesi ölçümleriyle kullanıcılarının sağlık takibini kolaylaştırıyor. Günlük aktiviteleri takip etme ve Bluetooth üzerinden telefon görüşmeleri yapabilme özellikleri, cihazı hem spor severler hem de günlük kullanıcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

UZUN PİL ÖMRÜYLE FARK YARATIYOR

GS3 Sport’un 18 günlük pil ömrü, normal kullanımda şarj derdini ortadan kaldırıyor. Su geçirmez yapısıyla 50 metre derinlikte bile kullanılabilen bu akıllı saat, teknolojiyi zorlu koşullarda da yanınızda taşımanızı sağlıyor.

black-shark-gs3.jpeg

Son Haberler
Galatasaray’ın tek rakibi PSG
Galatasaray’ın tek rakibi PSG
Telefonlar akıllı uykular kalitesiz! İşin uzmanları anlatıyor...
Telefonlar akıllı uykular kalitesiz! İşin uzmanları anlatıyor...
Bu kez Eskişehir’de görüldü: Aracın etrafında aldırış etmeden dolaştı
Bu kez Eskişehir’de görüldü: Aracın etrafında aldırış etmeden dolaştı
Devlet okulunda skandal görüntüler! Çocukları kullanarak kripto para reklamı yaptı
Devlet okulunda skandal görüntüler! Çocukları kullanarak kripto para reklamı yaptı
Brent petrolde son durum ne? İşte güncel fiyatlar... (24 Aralık 2024)
Brent petrolde son durum ne? İşte güncel fiyatlar... (24 Aralık 2024)