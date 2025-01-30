Blackmagic Design, mobil video çekiminde yeni dönem başlatıyor

Blackmagic Design, Android kullanıcılarına yönelik geliştirdiği Blackmagic Android Camera 2.0 güncellemesini duyurdu. Bu yeni sürüm, video çekimi ve düzenleme süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla birçok gelişmiş özelliği bünyesinde barındırıyor. Artık kullanıcılar, akıllı telefonlarını profesyonel bir video çekim aracına dönüştürebilecek ve aynı anda birden fazla kamerayı kontrol edebilecek.

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DAHA GENİŞ CİHAZ DESTEĞİ VE YÜKSEK FPS SEÇENEKLERİ

Yeni sürüm, Xiaomi Pad 6 ve Samsung Tab S9 gibi tabletlerin yanı sıra Samsung S25, S25+ ve S25 Ultra modellerini de destekliyor. Sony Xperia serisi ile de uyumlu olan uygulama, desteklenen cihazlarda 120 fps ve 240 fps’ye kadar kayıt yapma imkanı sunarak sinematik görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Bu güncellemenin en dikkat çekici yeniliklerinden biri, aynı anda dokuz farklı kamerayı tek bir cihaz üzerinden kontrol edebilme özelliği. Kullanıcılar, Wi-Fi bağlantısı üzerinden kameraları yöneterek çekim ayarlarını değiştirebilir, multiview modunda tüm görüntüleri aynı anda izleyebilir ve tek dokunuşla kaydı başlatıp durdurabilirler.

PROFESYONEL AYARLAR VE DAVİNCİ RESOLVE ENTEGRASYONU

Blackmagic Camera for Android 2.0, Blackmagic’in profesyonel dijital sinema kameralarındaki kontrol deneyimini mobil cihazlara taşıyor. Kullanıcılar, çekim sırasında ISO, perde hızı, beyaz dengesi ve kare hızı gibi temel ayarları kolayca düzenleyebilir. Ayrıca, Blackmagic Cloud entegrasyonu sayesinde çekilen görüntüler anında buluta kaydedilebilir ve DaVinci Resolve ile eş zamanlı olarak düzenlenebilir.

Güncelleme, HD formatında proxy kayıt özelliği de sunarak video düzenleme sürecini hızlandırıyor. Böylece çekim devam ederken bile içerikler hızlıca editörlere ulaştırılabiliyor.

SİNEMA KALİTESİNDE GÖRÜNTÜ İÇİN LUT VE PROFESYONEL ARAÇLAR

Uygulama, Zebra ile pozlama kontrolü, Focus Assist ve çerçeve kılavuzları gibi gelişmiş görüntüleme araçları sunuyor. Kullanıcılar ayrıca 3D LUT desteği sayesinde çekim sırasında doğrudan sinematik bir renk paleti uygulayabiliyor, böylece daha tutarlı ve estetik bir görsellik elde edebiliyor.

Blackmagic Camera for Android 2.0, Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Geliştirici ekip, bu güncelleme ile mobil video prodüksiyon alanında yeni bir standart belirleyerek kullanıcılara profesyonel düzeyde çekim yapma imkanı sunuyor.