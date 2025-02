Blake Lively ve Justin Baldoni davasında gerilim artıyor

Geçtiğimiz yıl vizyona giren ve Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan It Ends With Us filminde birlikte rol alan Blake Lively ve Justin Baldoni, şu anda karmaşık bir hukuki anlaşmazlığın tarafları. Lively, Aralık ayında Baldoni'ye karşı cinsel taciz ve karalama kampanyası iddialarıyla dava açtı. Baldoni ise buna karşılık olarak Lively ve eşi Ryan Reynolds'a medeni gasp, iftira ve mahremiyetin ihlali suçlamalarıyla 400 milyon dolarlık bir karşı dava açtı.

Baldoni, geçtiğimiz günlerde "Lawsuit Info" adlı bir web sitesi yayınladı. Bu sitede, Lively ve Reynolds'a karşı açtığı davanın güncellenmiş dilekçesi ile davaya ve filmin prodüksiyon sürecine ilişkin 168 sayfalık bir olaylar zaman çizelgesi bulunuyor. Bu belgeler arasında, Baldoni ile Lively arasındaki iddia edilen mesajlaşmalar da yer alıyor.

Baldoni'nin avukatı Bryan Freedman, BBC News'e yaptığı açıklamada, "Ortaya çıkan yeni kanıtlar, Bayan Lively ve ekibinin, tamamen bencilce sebeplerle, yalanlar, asılsız suçlamalar ve yasa dışı elde edilen iletişimlerin manipülasyonu yoluyla itibarları yok etmek için aylarca iş birliği yaptığını doğruluyor" dedi.

New York Times'ın bir sözcüsü ise Baldoni'nin yasal başvurularının gazete hakkında birçok yanlış bilgi içerdiğini belirterek, "Baldoni'nin avukatları, hatalı iddialarını amatör internet dedektiflerinin yanlış yorumlarına dayandırıyor" dedi.

Geçtiğimiz ay, Baldoni, Lively'nin cinsel taciz iddialarının asılsız olduğunu kanıtladığını öne sürdüğü bir romantik sahnenin kamera arkası görüntülerini yayınladı. Lively ise bu görüntülerin iddialarını desteklediğini savundu.

Dava süreci devam ederken, ünlü belgeselci Michael Moore, bu hukuki çekişmeyi konu alan bir belgesel hazırlığında olduğunu duyurdu. Moore, Lively ve Baldoni arasındaki davayı tüm detaylarıyla beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor.

Ayrıca, dava sürecinde ortaya çıkan mesajlaşmalar ve kamera arkası görüntüler, film setlerindeki çalışma koşulları ve oyuncular arasındaki ilişkiler hakkında sektörde geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Bu durum, Hollywood'da set ortamlarının güvenliği ve profesyonellik standartlarının yeniden değerlendirilmesine neden olabilir.