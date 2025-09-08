Blaupunkt efsanesi geri dönüyor: Klasik araç radyosuna modern dokunuş

Alman elektronik üreticisi Blaupunkt, Berlin’de düzenlenen IFA Fuarı’nda, 1970’lerin otomobil radyolarını andıran yeni modeli “Frankfurt Stereo”yu tanıttı. Şirket, daha önce 1980 ve 1990’lar stilinde radyo modelleri sunarak klasik araç sahiplerine modern teknolojiyi ulaştırmıştı. Yeni radyo, siyah-silver metal çizgili, siyah ve açık metal-elvin tonlarında üç farklı ön panel seçeneğiyle sunulacak ve Kasım ayında 799 eurodan satışa çıkacak.

RETRO GRAFİK VE MULTİCOLOUR EKRAN

Frankfurt Stereo, 3 inç büyüklüğündeki merkezi renkli ekranıyla hem analog retro grafik hem de modern dijital görüntü seçenekleri sunuyor. Ekran, eski radyolarda olduğu gibi dururken bile istasyon seçimini gösterebilecek şekilde ayarlanabiliyor. Alt bölümde yer alan kısa, orta, uzun ve ultrakısa dalga tuşları ise günümüzde radyo istasyonu hızlı seçimi olarak işlev görüyor.

BLUETOOTH İLE AKILLI TELEFON ENTEGRASYONU

Klasik radyo işlevinin yanında, Bluetooth bağlantısı sayesinde uygulama akışı ve eller serbest telefon görüşmesi de mümkün. Kullanıcılar Apple ve Google asistanlarına erişebiliyor. Android Auto veya CarPlay desteği ekran boyutu nedeniyle sunulmuyor. Ayrıca cihazın arka kısmında iki USB girişi ve AUX bağlantısı bulunuyor; kablolar önde, eldiven gözünde veya orta konsolda kullanılabiliyor.

SES PERFORMANSI VE MONTAJ KOLAYLIĞI

Frankfurt Stereo, dört kanallı ön amplifikatör çıkışı, Sub-Out ve 4 × 50 Watt entegre amplifikatör ile güçlü bir ses deneyimi sağlıyor. Çeşitli araç modellerine uyumlu 1-DIN montaj desteği sunan Blaupunkt, gerekli montaj malzemelerini de cihazla birlikte veriyor. Bu sayede, klasik araç sahipleri radyolarının nostaljik görünümünden ödün vermeden modern özelliklerden faydalanabilecek.