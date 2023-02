ABD Dışişleri Bakanı Blinken İncirlik Üssü’nde Suriye’yi karıştıran Beyaz Miğferlerle ne görüştü?

ABD Dışişleri Bakanı Blinken dün geldiği Türkiye’de Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Mevkidaşıyla birlikte havadan deprem bölgesini görüntüleyen Blinken daha sonra ABD’nin Adana’da bulunan İncirlik Üssü’nü ziyaret ederek yardım çalışmaları konusunda bilgi aldı.

YARDIMLAR ACİL MÜLTECİ VE GÖÇ FONU’NDAN

İncirlik Üssü’nde bir konuşma yapan Blinken, depremzedeler için 85 milyon dolar değerinde yardım ettiklerini, 100 milyon dolarlık daha yardım edeceklerini duyurdu. Bu kaynağın ise Acil Mülteci ve Göç Fonu ile Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) sahip olduğu bir insani yardım fonu tarafından karşılanacağını duyurdu.

‘BEYAZ MİĞFERLER’ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Blinken İncirlik’te çok konuşulacak bir görüşmeye de imza attı. Suriye’de varlığı çok fazla eleştirilen ve içerisinde CIA/MOSSAD/MI6 gibi ajanlardan oluşan El-Kaide üyelerinin de oluşturduğu ‘Beyaz Miğferler’ sivil toplum örgütüyle görüşen Bakan’ın bu görüşmesinden detay verilmedi. Suriye savaşıyla birlikte ortaya çıkan ve yaydıkları kara propaganda ile Savaş’ın uzun yıllar sürmesine sebep olan ‘Beyaz Miğferler’le hangi amaçla görüşüldüğü bilinmiyor. Ancak deprem sonrası bölgede göç ve bölgenin yeniden inşası gibi konularda farklı planların devreye girebileceği konuşulanlar arasında yer alıyor.

‘BEYAZ MİĞFERLER’ KİMDİR?

Beyaz Miğferler her ne kadar sivil toplum örgütü olarak görülse de bir istihbarat operasyonu olarak tanımlanıyor. Yeni savaş stratejilerinde bu tür operasyonlar artık resmi kurumlar değil taşeronlar ve sivil toplum örgütleri tarafından yapılıyor. Örgütün resmi adı Suriye Sivil Savunma. Çalışanları her ne kadar Suriyeli olsa da kuruculuğunu üstlenen eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier. 2011 sonrası Suriye’ye yönelik dış operasyonların merkez üssüne dönüşen İstanbul, 2013’de Beyaz Miğferler’in de kuruluşuna ev sahipliği yaptı. ABD ve Britanya hükümetlerinin verdiği 300 bin dolarla kurulan örgüt için 3 bin civarında çalışan Türkiye’de eğitildi. Operasyon Dubai merkezli güvenlik taşeronu ARK (Analysis, Research and Knowledge) ile başlayıp Hollanda merkezli Mayday Rescue Foundation üzerinden devam etti. Le Mesurier hem ARK’ın proje direktörü hem de Mayday Rescue’nün kurucusuydu. En önemli iki finansörü ise USAID aracılığıyla ABD Dışişleri ve Mayday Rescue aracılığıyla Britanya Dışişleri.

LE MESURİER TÜRKİYE’DE ÖLDÜRÜLDÜ

Bizler ise ‘Beyaz Miğfer’leri ülkemizde sıklıkla bir cinayet sonrası duyduk. Suriye’de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler (White Helmets) adlı yardım kuruluşunu eğiten kurumun kurucusu olan İngiliz ordusu eski mensubu James Le Mesurier 2019’da İstanbul’daki evi yakınlarında ölü bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Twitter’dan paylaştığı mesajda Le Mesurirer’in MI6 olarak bilinen İngiliz Gizli İstihbarat Servisi’nin eski bir ajanı olduğunu iddia etmiş, “Balkanlar ve Orta Doğu dahil olmak üzere tüm dünyada görülen James Le Mesurirer’in terör gruplarıyla bağlantısının Kosova’daki misyonu sırasında da bildirildiği” iddia edildi.

Beyaz Miğferliler Örgütü tarafsız olduklarını savunuyorlar. Ancak Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat ve onun destekçileri ise söz konusu örgütü Batı ülkelerinin ve Suriye içinde faaliyet gösteren İslamcı grupların propaganda aracı olarak tanımlıyor. Suriye hükümeti, Rusya ve İran Beyaz Miğferler’i terör örgütlerine yardımla suçluyor.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNÜN ASKERİ TALEPLERİ VAR

Geniş çaplı propaganda araçlarıyla ortaya çıkarılan Beyaz Miğferler, Suriye’de kurulduktan bu yana, en büyük istekleri muhaliflerin bulunduğu bölgelerin uçuşa yasak bölge olarak kabul edilmesi. Amacını insani yardım ve arama kurtarma olarak açıklayan bir yapının yıllar boyunca uluslararası müdahale ve uçuşa yasak bölge talep etmesi, Suriye yönetimini devirmek isteyen kuvvetlerin talepleri ve adımlarıyla birlikte düşünüldüğünde tabloyu anlaşılır hale getiriyor.

PARA KAYNAKLARI ABD’DEN

ABD’nin resmi yardım kuruluşu olan USAID’in, Beyaz Miğferler’e düzenli olarak milyon dolarlarca bağış yaptığını açıklaması, para kaynaklarının nereden geldiğini ortaya çıkarıyor. ABD eski Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner örgüte 23 milyon dolar verildiğini basına açıklamıştı. Öte yandan, Japonya, Danimarka, Hollanda ve Pakistan gibi ülkelerin de Beyaz Miğferler’e bağış yaptığı biliniyor.