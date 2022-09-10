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Blinken ile Leyen Ukrayna’yı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'ya verilen desteği görüştü.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 21:26
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Blinken ile Leyen Ukrayna’yı görüştü

Blinken ile Leyen Ukrayna’yı görüştü
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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Price, Bliinken’ın von der Leyen ile Ukrayna'ya verilen desteğin devamını, ABD'nin Avrupa'nın enerji güvenliğine bağlılığını ve Ukrayna'ya karşı savaşından dolayı Rusya'ya yönelik koordinasyonu görüştüğünü belirtti.

İki üst düzey yetkilinin aynı zamanda, Bosna-Hersek'te istikrar ve güvenliğin sağlanmasının önemini görüştüklerine işaret eden Price, küresel sağlık sorunlarının da ele alındığını ifade etti.

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