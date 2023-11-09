Blinken, Kuzey Kore ve Rusya'yı suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki saldırganlığını sürdürmesi için Rusya'ya askeri teçhizat sağladığını, Rusya'nın da askeri programları için Kuzey Kore'ye teknoloji ve destek sağladığını görüyoruz" dedi.

KAYNAK: İHA
Blinken, Kuzey Kore ve Rusya'yı suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Güney Kore'ye geçti.

Bakan Blinken temasları kapsamında başkent Seul'de Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Blinken, Kuzey Kore ve Rusya'nın karşılıklı olarak birbirine askeri destek sağladığını söyledi. Blinken, "Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki saldırganlığını sürdürmesi için Rusya'ya askeri teçhizat sağladığını, Rusya'nın da askeri programları için Kuzey Kore'ye teknoloji ve destek sağladığını görüyoruz. Asıl endişe bu" ifadelerini kullandı.

Blinken, Park ile yaptığı görüşmede Rusya'nın Kuzey Kore'ye askeri teknoloji desteğini önlemeye yönelik caydırıcı tedbirleri de ele aldıklarını söyledi. Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren Kuzey Kore dahil tüm ülkelere karşı iş birliğini sürdüreceklerini kaydeden Blinken, Çin'in ise Kuzey Kore ile "benzersiz" bir ilişkisinin olduğunu ifade etti. Pekin'e Kuzey Kore konusunda sorumluluk alma çağrısında bulunan Blinken, "Çin'in bu etkiyi Kuzey Kore'yi bu sorumsuz ve tehlikeli davranıştan kurtarma konusunda yapıcı bir rol oynamak için kullanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park ise Kuzey Kore ve Rusya'nın askeri iş birliği ve Kuzeydoğu Asya'daki gerilimi artıran silah anlaşmalarının Çin'in çıkarlarına hizmet etmeyeceğini vurguladı. Park, "Güney Kore ve ABD, Çin'i bu tehlikeli eylemlerin gerçekleşmesini önlemede rol oynamaya teşvik etmek için çaba gösterecek" dedi. Park ayrıca Orta Doğu'daki durumu yakından izlediklerini de sözlerine ekledi.

ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI CHO İLE DE GÖRÜŞTÜ

Japonya'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katıldıktan sonra dün geç saatlerde Güney Kore'ye gelen Blinken, Park ile görüşmeden önce Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a nezaket ziyaretinde bulundu. Blinken ayrıca Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Cho Tae-yong ile de bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Blinken ve Cho'nun Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'ndaki provokatif eylemleri ele aldığı kaydedildi. Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rusya'ya askeri teçhizat ve mühimmat sağlamasını "şiddetle kınayan" ikilinin, Ukrayna'ya desteği sürdürme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi. Blinken'ın ABD'nin Güney Kore'nin savunmasına olan bağlılığını yinelediği vurgulandı.

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