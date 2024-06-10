Blinken ve Netanyahu, Gazze’de ateşkesi ele aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın Netanyahu'ya ABD ve diğer dünya liderlerinin bu yöndeki kararlılığını ilettiğini açıkladı.

Açıklamada, Blinken'ın İsrail ziyareti sırasında, ABD Başkanı Joe Biden tarafından ortaya konan Gazze'deki ateşkes planını ele aldığı belirtildi. Bakanlık, Blinken'ın Netanyahu'ya, bu planın İsrail'in güvenliğiyle uyumlu olduğunu ve bölgede istikrarın artması için bir fırsat olabileceğini ifade ettiğini aktardı.

Blinken'ın, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların sona ermesinin ardından başlayacak yeni döneme ilişkin diplomatik çabalar hakkında Netanyahu'yu bilgilendirdiği bildirildi. Bakanlık, Blinken'ın, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması için çatışmanın yayılmasının engellenmesinin öneminin altını çizdiğini belirtti.