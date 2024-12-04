Blinken’den Suriye açıklaması: HTŞ, durumdan istifade etti

Kaynak: İHA
Blinken’den Suriye açıklaması: HTŞ, durumdan istifade etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından Suriye’deki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubunun Suriye’de gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çeken Blinken, Esad rejiminin müttefiklerinin yaşadığı sorunların HTŞ’nin faaliyetlerini artırmasına olanak sağladığını ifade etti.

Blinken, HTŞ’nin saldırıları hakkında yaptığı değerlendirmede, “Suriye’de Heyet Tahrir Şam’ın gerçekleştirdiği saldırılar, Esad’ın kilit destekçileri olan Rusya, Hizbullah ve İran’ın kendi sorunları nedeniyle dikkatlerinin dağılmış olduğunu gösteriyor. Görünüşe göre HTŞ, bu durumdan istifade etti” dedi.

Esad rejiminin herhangi bir siyasi sürece katılmayı reddetmesinin, HTŞ’nin sahada avantaj sağlamasına kapı araladığını belirten Blinken, “Şu anda en kritik olan şey, gerilimin azalmasını sağlamak, sivillerin korunmasını temin etmek ve BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde bir siyasi sürecin ilerlemesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN SURİYE’DEKİ ÇIKARLARI DEVAM EDİYOR”

IŞİD’in yeniden ortaya çıkma riskine dikkat çeken Blinken, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığının bu nedenle önemini koruduğunu vurguladı. “Suriye’deki kamplarda çok sayıda yabancı terörist savaşçı ve aileleri bulunuyor. Bu kişilerin kendi ülkelerine gönderilmesi için çaba sarf ettik, ancak hala binlercesi kamplarda kalmaya devam ediyor. Bu durum IŞİD’in yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir” dedi.

Blinken ayrıca, ABD’nin Suriye’deki çıkarlarının sürdüğünü belirterek, “Öncelikli olarak gerilimi azaltmaya, sivilleri korumaya ve Esad’ı ülkenin geleceği adına siyasi sürece katılmaya ikna etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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