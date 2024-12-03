Blizzard, Warcraft hakkında kararını verdi: 15 Aralık son gün

Blizzard Entertainment, Warcraft serisinin ilk iki oyununu GOG platformu üzerinden satıştan kaldırma kararı aldı. 15 Aralık 2024 itibarıyla bu oyunlar, GOG'da mevcut olmayacak ve oyuncular, orijinal sürümleri DRM'siz olarak alma imkanını kaybedecek. Bu karar, özellikle oyun meraklıları ve strateji türü severler arasında büyük bir yankı uyandırdı. GOG, bu durumu duyururken, oyunculara, Blizzard’ın kararına rağmen, bu oyunların tarihsel değerinin korunmasını sağlamak amacıyla özel bir indirim kampanyası başlattı.

GOG'un duyurusunda, Warcraft I ve II'nin, platformun yeni başlatılan "preservasyon programı" çerçevesinde korunacağına vurgu yapıldı. Bu program, eski oyunların modern sistemlerle uyumlu kalmasını ve nesiller boyu erişilebilir olmasını sağlamayı amaçlıyor. Warcraft serisinin bu ilk iki oyunu da bu programa dahil edilmişti. Ancak, Blizzard’ın kararına bağlı olarak, bu oyunlar GOG mağazasında satışa sunulamayacak. GOG yetkilileri, bu kaybın çok üzücü olduğunu belirterek, oyunların kaybolmaması için oyunseverlere fırsat sunduklarını duyurdu.

İndirimli kampanya kapsamında, "MakeWarcraftLiveForever" kodu ile Warcraft I ve Warcraft II paketine 2 Euro indirimle, toplamda 11,69 Euro'ya sahip olunabiliyor. Yine de, Blizzard bu adımla orijinal sürümlerin satışını tamamen sonlandırmış değil. Oyuncular, Battle.net üzerinden bu oyunları satın alabilirler, ancak GOG sürümünden farklı olarak Battle.net versiyonları, yüksek çözünürlük ve multiplayer gibi özelliklerde farklılıklar içeriyor.

GOG, tüm bu süreçte, satışa sunulamayacak oyunların da desteklenmeye devam edeceğini ve oyunculara bu oyunları edinme fırsatları sunduklarını belirtti.

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