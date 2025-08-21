BLOK 3 ve yapımcısına şok soruşturma! Kasten yaralama, tehdit, alı koyma...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahne adıyla “BLOK3” olarak bilinen şarkıcı Hakan Aydın ve yapımcısı hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, menajer Ferhat Karagöz’ün darp ve tehdit edildiği iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine açıldığı öğrenildi.

“850 BİN TL GETİRMEZSEN SENİ VURURUZ” İDDİASI

ANKA’da yer alan habere göre, şikayet dilekçesinde Karagöz’ün 13 Temmuz’da çağrıldığı adreste Yöntürk ve Aydın tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. İddiaya göre Yöntürk, Karagöz’ü kendi ofisine çağırarak beyzbol sopası, bilardo sopası ve silah kullanarak darp etti. Karagöz’ün ifadelerine göre Yöntürk, “Bu paralar nerede? 850 bin lira getirmezsen seni vurmak zorunda kalacağız” diyerek tehditte bulundu.

Karagöz, olay sırasında BLOK 3’ün de kendisine saldırdığını iddia etti. Öte yandan Karagöz, “Dads” lakaplı sanatçı Efe Atasoy ile Aydın’ın yapımcısı Arda Soylu’nun da ofiste saldırıya şahit olduklarını söyledi.

KABURGASI KIRILMIŞ

Dilekçede, Yöntürk’ün çalışanına susturuculu bir silah getirttiği, bu silahla da Karagöz’e vurduğu iddia edildi. Karagöz’ün “kaburgasının kırıldığı, vücudunun birçok bölgesinde ezilmeler ve yaralar oluştuğu” ve Ümraniye Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldığı kaydedildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Başsavcılık, Yöntürk ve Aydın hakkında “kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından soruşturma başlattı.