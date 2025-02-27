Blok 3 yeni aşka yelken açtı! Sevgilisinin cesur pozları sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu ile öpüşme sahnesi yüzünden ayrıldığı söylenen Blok 3’ün model sevgilisinin cesur pozları olay oldu.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Özel hayatıyla gündem olan Blok 3 model İrem Haznedar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Modelin birbirinden cesur pozları sosyal medyada gündem oldu.

ÜNLÜ OYUNCU İLE NEDEN AYRILMIŞTI

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile aşkı uzun sürmeyen rapçi Hakan Aydın’ın adı şimdilerde model İrem Haznedar ile anılıyor.

Peki ünlü rapçi Nilsu Berfin Aktaş'dan neden ayrıldı. Aşkları magazin gündeminden düşmeyen ikilinin ayrılığı dizide rol gereği çekilen bir öpüşme sahnesi yüzünden olduğu söylenmişti. Hakan Aydın ise inanmayın ifadelerini kullanmıştı.

İREM HAZNEDAR KİMDİR?

İrem Haznedar, modellik yapıyor. Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil eden genç model, 2022 yılında Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 8. International Top Model of North Cyprus yarışmasında Türkiye’yi temsil ederek büyük bir başarıya imza attı. Haznedar, Koç Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam ediyor.