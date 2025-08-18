Blok3 konsere korumalarıyla geldi! Hakkında darp ve tehdit iddiaları çıkmıştı... O anlara eleştiri yağdı

Son dönemde hakkında çıkan tehdit ve şantaj iddialarıyla gündeme gelen rapçi Blok3, konser vereceği alana korumalarıyla geldi. O anlara sosyal medyada eleştiri yağdı.

Organizasyon şirketi sahibi Ferhat Karagöz geçtiğimiz gün Blok3 lakaplı Hakan Aydın ile yapımcısı Jiyan Amca lakaplı kişi hakkında şoke eden açıklamalarda bulunmuştu.

Karagöz, Blok3 ve yapımcısı Jiyan Amca tarafından alıkonulduğunu, darp edildiğini ve susturucu taktıkları silahla tehdit edildiğini iddia etmişti.

KONSERE GELİŞ ANIYLA GÜNDEM OLDU

Blok3 lakaplı Hakan Aydın, bu iddiaların ardından konsere geliş anıyla gündem oldu. Blok3, İstanbul’da konser vereceği alana korumalarıyla geldi. O anlar, sosyal medyada eleştirildi.

Görenler "Kim bunlar ya", "Kurtlar Vadisi gibi konsere gelmiş adam", "Ya bunlar neyin kafasını yaşıyor", "Bir SAT komandosu eksik kalmış" eleştirilerinde bulundu.

