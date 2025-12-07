Blok3 lakabıyla zirveye yerleşen Hakan Aydın, 2025’in en çok dinlenen şarkıcısı olarak adını altın harflerle yazdırdı. Paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen ünlü rapçi, son olarak Instagram’dan yaptığı mesajla hayranlarını yasa boğdu.

Rapçi Blok3 olarak bilinen Hakan Aydın, biletleri günler öncesinden tükenen konserleri ve samimi paylaşımlarıyla magazin dünyasının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Son dönemin en popüler rapçilerinden Blok3, bu kez konser iptal kararıyla manşetlere taşındı.

Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça konuşulan Hakan Aydın, İrem Haznedar ile yaşadığı tutkulu aşkla magazin sayfalarını sürmüştü.

Spotify Türkiye’nin tartışmalı 2025 verileri nihayet açıklandı. Listede zirveyi kimseye kaptırmayan isim, Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçısı Blok3 oldu.

CEMRE BAYSEL İLE ADI AŞK İDDİALARINA KARIŞMIŞTI

Adı Cemre Baysel ile aşk dedikodularına bulaşan Hakan Aydın, bu iddialara tek kelime etmemişti. Baysel ise “kimseyle bir ilişkim yok” diyerek söylentileri kesin bir dille yalanlamıştı. Blok3, bu sefer aldığı hassas bir kararla bir kez daha gündeme damga vurdu.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan hava sahasında düşen C130 tipi askeri nakliye uçağı, dün büyük bir faciaya sahne oldu. Uçakta bulunan 20 yiğidimiz şehit düştü. Tüm millet şehitlerine gözyaşı dökerken Blok3 de üç konserini iptal ederek ileri bir tarihe erteledi.

Konser maratonuyla adeta Türkiye’yi karış karış gezen ünlü rapçi, Instagram’dan paylaştığı son mesajla sevenlerini derinden etkiledi. Üzücü olaylar nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirten Blok3, bazı konserlerini iptal etmek mecburiyetinde kaldı.

Hakan Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son anda gerçekleşen sağlık problemlerimden dolayı hem bugün yapılacak olan hem de Türkiye’deki sahneleri geçici süreliğine erteliyorum. Yeni tarihlerden sizleri haberdar edeceğim.”

BLOK3 KİMDİR?

Blok3 Kimdir?Blok3 (gerçek adı Hakan Aydın), 15 Ağustos 2002 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğmuş Türk rapçi ve söz yazarıdır. 2025 itibarıyla 23 yaşında olan sanatçı, rap ve trap türlerinde eserler üreten, Türk rap sahnesinin yükselen yıldızlarından biridir.

Çocukluğundan beri müziğe ilgi duyan Hakan Aydın, genç yaşta kafede çalışırken müzik kariyerine adım attı. Profesyonel olarak 2020'de "Mahalle" adlı ilk teklisiyle sahneye çıktı, ancak asıl çıkışını 2021'de "WOW" şarkısıyla yaptı. 2022'de "VUR" ve "Dacia" (ft. Cenqa) gibi parçalarla dikkat çekerken, 2023'te yayımladığı "AFFETMEM" şarkısı patlama yaptı: YouTube'da 60 milyondan fazla izlenme, Spotify'da 100 milyonu aşan dinlenme aldı.

Hit şarkıları arasında "Okey Okey", "Woum Baby", "Patlat", "Ciro", "Baybay", "Yaptırıcaz Tırnaklarını", "Aklına Ben Geleceğim" ve 2024'te İngiliz rapçi Stefflon Don ile düet yaptığı "Habibi" yer alır.

2023'te 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Rapçi" ödülünü kazandı; törende "Ülkede milyonlarca insan var, sen mi yapacaksın? dediler. Valla ben yaptım" diyerek duygusal bir konuşma yaptı.2025'te Spotify Türkiye verilerine göre en çok dinlenen şarkıcısı unvanını "Kusura Bakma" ile aldı. Konser maratonuyla Türkiye'yi gezen Blok3, agresif ve duygusal sözleri, enerjik beat'leri ve sokak kültüründen ilham alan tarzıyla genç hayran kitlesini büyüledi. Sahne ismi "Blok Üç" olarak okunur; kökeni hakkında gizemli davranan Aydın, aşk iddialarını reddetti.

Özel hayatında İrem Haznedar ile ilişki yaşadığı, Cemre Baysel ile aşk dedikodularına karıştığı biliniyor; son olarak Nilsu Berfu Aktaş'la ayrıldığı söylentileri var.

2025'te menajer Ferhat Karagöz'ü darp ettiği iddiasıyla soruşturma geçirdi. Aynı yıl, Gürcistan'da düşen C-130 uçağındaki 20 şehit asker nedeniyle üç konserini iptal ederek vatansever duruş sergiledi.