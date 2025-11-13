Azerbaycan'dan havalanarak Türkiye gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait C-130 kargo uçağı, 11 Kasım günü öğle saatlerinde Gürcistan sınırına düştü. Uçağın içerisinde bulunan 20 askeri personal şehit oldu. 20 şehidin ardından tüm Türkiye yasa boğulurken ünlü rapçi sahne adıyla Lvbel C5 olarak bilinen Süleyman Burak Bodur konserlerini ileri bir tarihe erteledi.

KONSERLERİNİ İLERİ TARİHE ERTELEDİ

Ünlü rapçi Lvbel C5, İstanbul ve Fransa'daki konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Lvbel C5 şu ifadelere yer verdi:

Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acı haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Yaşanan bu büyük acı olay nedeniyle önümüzdeki 14.11 - İstanbul, 16.11 - Fransa konserlerimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Başımız sağ olsun.