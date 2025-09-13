Blok3’ün konserinde güvenlik skandalı! Önce çatıdan attılar sonra darp ettiler

Blok3’ün konserinde güvenlik skandalı! Önce çatıdan attılar sonra darp ettiler

Mersin’in Mezitli ilçesinde düzenlenen Blok3 konserinde güvenlikler, binanın çatısına çıkıp konseri dinlemek isteyen bir çocuğu aşağı atarlarken bir çocuğu da darp ettiler. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Mersin’in Mezitli ilçesinde Blok3’ün konserini binanın çatısına çıkarak izlemeye çalışan gençlere özel güvenliğin müdahalesi çok sert oldu. Gençlerden birini çatıdan iten güvenlik görevlileri bir genci de tartakladılar.

Merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde bulunan Mezitli Belediyesine ait Amfi Tiyatro'da düzenlenen Blok3’ün konseri, gençlerin yoğun ilgisini gördü.

GÖREVLİLERİN MÜDAHALESİ SERT OLDU

Bilet bulamayan bazı gençler, konseri binanın çatısından izlemeye çalıştı. Çatıya çıkan gençlere özel güvenlik görevlileri müdahalesi sert oldu.

Müdahale sırasında gençlerden biri çatıdan aşağı atılırken, diğer bazı gençler ise darbedildi. Çatıdan atılan genç kısa süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkıp olay yerinden uzaklaştı. Darbedilen bir genç ise fenalaşarak yere yığıldı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından güvenlik görevlilerinin tavrına tepki yağdı.

