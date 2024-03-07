Blokzinciri tabanlı işletme sermayesi girişimi 1,5 yılda 1 milyar dolar finansman sağladı

Türk girişimciler tarafından kurulan Web3 ve geleneksel finansın kesişiminde yer alan uluslararası ticaret ve ödemeler platformu Arf, lisanslı finansal kurumları desteklemek için sağladığı onchain likidite hacminde 1 milyar doları aştığını duyurdu. Bu kilometre taşı, küresel finans kurumları için sunduğu yenilikçi, blockzincir destekli çözümler üreten Arf'ın kategori belirleyici liderliğini vurguluyor.

Arf Kurucu Ortağı ve CEO'su Ali Erhat Nalbant, "Arf, halihazırdaki finansal sistemlerin kısıtlamalarını aşmak için yenilikçi teknolojiler geliştirmek amacı ile kuruldu. Vizyonumuz, gerçek dünya problemlerini çözerek inovasyonun ve mevzuatın şekillenmesi sağlamak ve gelecek on yılda herkes için daha erişilebilir bir finansal sistemin oluşmasına zemin hazırlamak," dedi.

Yenilikçi Çözümlerle Küresel Ticaretin ve Ödemelerin Zorluklarını Aşmak

Finansal kurumlar, günlük küresel faaliyetlerinde yeterli likiditeyi sağlamak amacıyla kendi özkaynaklarına veya borç finansmanına güvenmektedir. Ancak bu uygulamalar sermaye yapılarını sınırlamakta ve artan işlem hacimleri için fırsat maliyetleri ortaya çıkarmaktadır. Aynı şekilde, kredi sağlayan kuruluşlar operasyonel şeffaflık ve yüksek risk yönetimi uygulamaları nedeniyle finansal kurumları fonlamada zorluklarla karşılaşmaktadır.

Uluslararası ticaret ve ödemeler sektöründeki bu zorluklara çözüm olarak Arf, dünyanın ilk blokzincir üzerinde yer alan işletme sermayesi çözümü Arf Likidite’yi sunmuştur. Arf Likidite uluslararası ticaret ve ödemeleri internet hızına çıkarmakta olup blokzincir teknolojisi aracılığıyla uluslararası ticaretteki 4 trilyon dolarlık likidite açığını kapatmayı amaçlamaktadır.

Arf'ın yenilikçi yolculuğunu kararlı bir biçimde desteklediklerini vurgulayan Stellar Development Foundation (SDF) Hazine ve Sermaye Piyasaları Yöneticisi Phil Meng, “Arf'ın blokzincir üzerinde likidite hacminde 1 milyar dolara ulaşma başarısına tanık olmaktan heyecan duyuyoruz. Bu önemli adım, uluslararası ticaret ve ödemelerdeki temel problemlerin blokzincir ve bu bağlamda Stellar teknolojisinin kullanılarak çözülebilmesinin önemli kanıtlarından biri. Stellar blokzincirinde akıllı sözleşmelerin de hayata geçmesiyle finansal sektörün nasıl dönüşeceğini merak ediyoruz,” diye konuştu.

Finansmanın Ötesinde Yenilik: Arf Şeffaflık Protokolü

Arf Kurucu Ortağı Kazım Rıfat Özyılmaz, “Arf’ın inovasyona olan bağlılığı blokzincirin temel kuramına, şeffaflığına dayanıyor. Arf Şeffaflık Protokolü, likidite arzı, geri ödemeler ve vadesi geçmiş ödemeler de dahil olmak üzere tüm finansal faaliyetlerin blokzincir üzerinde doğru bir şekilde temsil edilmesini sağlıyoruz” dedi.

“Şeffaflık protokolü, dünyada likidite sağlayıcılar için verileri blokzincir üzerinde göstererek uluslararası ticaret ve ödemelerde operasyonel şeffaflık getiriyor, veriyi doğrulamak için aracıya olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve riski görünür yapıyor. Bu sayede uluslararası finansal kurumlar için ölçeklenebilir likidite çözümlerine erişim artık mümkün oluyor.”

Uluslararası Ticaret ve Ödemelerde Genişleyen Vizyon

Arf, uluslararası ticaret ve ödemelerde geliştirdiği hizmetler ile 2025 yılına kadar 100 milyar dolarlık hacim hedefliyor. Bu stratejik pozisyonlama, Arf'ın şeffaflık protokolü ve ölçeklenebilir likidite desteğiyle, finansın geleneksel engellerini ortadan kaldırarak daha kapsayıcı ve verimli bir endüstri gelişiminin önünü açacaktır.

Arf Hakkında

Arf, finansal kurumlar için ölçeklenebilir likidite sağlayan uluslararası ticaret ve odemeler platformudur. Arf'ın yenilikçi çözümleri, PAY360'da "En İyi Finansman Girişimi" ödülünü almasını ve FXC Intelligence tarafından "En Çok Gelecek Vaat Eden 30 Sınır Ötesi Ödeme Şirketi" arasında yer almasını sağlamıştır. Merkezi İsviçre'de bulunan Arf, VQF Finansal Hizmetler Standartları Birliği'nin bir üyesidir. Daha fazla bilgi için arf.one adresini ziyaret edebilirsiniz.