Bloomberg anketi: Fed enflasyona rağmen faiz öngörüsünü değiştirmez

Kaynak: Bloomberght
Bloomberg anketi: Fed enflasyona rağmen faiz öngörüsünü değiştirmez
ABD enflasyonunda son aylardaki yükselişe rağmen ekonomistlerin Fed’den bu yıl için 3, gelecek yıl için 4 faiz indirimi beklentisi değişmedi.

8-13 Mart tarihleri arasında Bloomberg’in anketine katılan 49 ekonomist, Fed’in son aylarda enflasyonda görülen son yükselişine rağmen 2024 için 3 faiz indirim beklentilerini değiştirmedi.
Ankete katılan ekonomistler, Fed’in gelecek haftaki toplantıda faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 5,25-5,5 aralığında sabit tutacağını öngörüyor.
Politika yapıcılarının bir çoğu Fed’den 2024 yılı için 3 faiz indirimi beklerken, 2025 yılı için 4 faiz indirimi öngörüyor.
Nationwide Mutual Insurance Kıdemli Ekonomisti Kathy Bostjancic FOMC’nin bu yıl için enflasyon tahminini yukarı yönde revize edebileceğini, faiz projeksiyonlarında ise değişim beklemediklerini ifade etti.
Yapılan ankette, büyüme tahminin ilişkin detaya da yer verildi. Ankete göre büyüme tahmini yüzde 1,4’tenyüzde 1,7’;ye enflasyon tahmini ise yüzde 2,4’te yüzde 2,5'e yükselebileceği tahmin edildi.
ABD’de enflasyonun son 2 ay yükselişe işaret etmesi, Fed'in daha temkinli olabileceğini ifade ediyor.
Bloomberg Economics Kıdemli Ekonomisti Anna Wong “FOMC üyelerinin bu sene için toplam 75 baz puanlık faiz indirimi tahmini değişmesini beklemiyoruz. Büyüme, istihdam ve enflasyona bakınca Fed’in yakın vadede faiz indirebilecek konumda olmadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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