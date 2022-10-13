TL erirken doları bir tek o geçti

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, dünya genelindeki 31 para biriminin ABD dolarına karşı performansını araştırdı. Verilere göre, son 10 yılda ABD doları karşısında değer kazanan tek para birimi İsrail şekeli oldu. Analizde İsrail için, iç siyasetteki istikrarsızlığa, Filistinli örgütlerle çatışmalara ve İran’la nükleer gerilimine rağmen ekonomisinin hızla büyüyüp geliştiği vurgulandı.

ŞEKEL DOLARA KARŞI DEĞERLENDİ

Şekel, son 10 yılda ABD doları karşısında yüzde 8,9 oranında değer kazandı. Dünya genelinde aktif olarak işlem gören 31 para birimi içinde ABD doları karşısında değer kazanan tek para birimi de şekel oldu.

Analizde, diğer gelişmiş ülkeler yüksek enflasyon, zayıf büyüme ve para birimlerinde değer kayıplarıyla karşı karşıya kalırken İsrail’in 34 gelişmiş ülke içinde en güçlü büyüme performansına sahip ülke olduğuna işaret edildi.

Bloomberg anketine göre, İsrail ekonomisinin 2022’de yüzde 5,2, 2023 ve 2024’te yüzde 3,5 oranında büyümesi bekleniyor.

Enflasyonun yüzde 4,3, işsizlik oranının yüzde 3,5 olduğu ülkede merkez bankası politika faizi yüzde 2,75 seviyesinde bulunuyor.

Analizde ayrıca, İsrail’de üretim içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payının da giderek arttığına işaret edildi.

TÜRK LİRASI DİPTE

Bloomberg, son 10 yılda para birimlerinin dolar karşısındaki performanslarına yer verdi. Buna göre, Arjantin pesosu dolar karşısında yüzde 96,8’lik değer kaybıyla en kötü performansa sahip para birimi oldu.

Türk lirası da dolar karşısında yüzde 90,2’lik değer kaybıyla pesoyu takip etti. Bu dönemde dolar/TL 1,82’den 18,60’a yükseldi.