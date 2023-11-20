Bloomberg yıl sonu faiz beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCM) faiz kararı 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak. Kritik toplantı için geri sayım sürerken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi sonuçlandı.

Bloomberg HT'nin Kasım ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine katılan 27 kurumun medyan beklentisi, Kasım ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 37,5 seviyesine çıkacağı yönünde oldu.

KASIM AYI FAİZ BEKLENTİSİ

Kasım ayı faiz anketinde; maksimum beklenti yüzde 40, minimum beklenti yüzde 37,5 oldu.

Öte yandan bu anket döneminde 25 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktardı. Kasım ayı anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 40 seviyesinde gerçekleşti. 2023 yıl sonuna ilişkin maksimum beklenti yüzde 42,5, minimum beklenti ise yüzde 38 seviyesinde oldu.

FAİZDE ZİRVE BEKLENTİSİ

Ayrıca 20 kurum 2024 yılına ilişkin faizde zirve beklentisini paylaştı. Buna göre 2024 yılında politika faizinin yüzde 40 seviyesinde zirve yapması bekleniyor. 2024 yılında zirve seviyeye ilişkin maksimum beklenti yüzde 50 olurken, minimum beklenti yüzde 38’de gerçekleşti.

İLK İNDİRİM 2024 SONUNDA BEKLENİYOR

Son olarak anket katılımcılarına faizde ilk indirim beklentileri de soruldu. Buna göre tahminini paylaşan 15 kurumun 7’si Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan ilk hamleyi 2024’ün son çeyreğinde bekliyor.

TCMB Para Politikası Kurulu Ekim'de bir haftalık repo faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 30’dan yüzde 35’e yükseltmişti. Son artışla TCMB, yeni yönetiminde 5. faiz artışına imza atmıştı.