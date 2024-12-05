Blu TV adını değiştiriyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Blu TV adını değiştiriyor

Dijital yayın platformu BluTV, önemli bir değişim sürecine girerek 2025 bahar aylarında "Max" adıyla izleyicileriyle buluşacağını duyurdu.

BluTV tarafından yapılan açıklamada, "BluTV, 2025 baharında Max’e dönüşüyor. Sevdiğiniz içeriklere ek olarak daha kaliteli içerikler ve geliştirilmiş bir izleme deneyimi için geri sayım başladı" denildi.

Max adıyla yayın hayatına devam edecek olan platformun, içerik çeşitliliği ve kullanıcı deneyimi açısından birçok yenilik sunacağı belirtildi.

BluTV, Aydın Doğan Holding bünyesinde, Aydın Doğan’ın torunu Aydın Doğan Yalçındağ tarafından kurulmuştu. Platform, Warner Bros.’un satın almasıyla uluslararası yayıncılık dünyasında önemli bir aktör haline geldi.

Bu dönüşüm, Warner Bros.’un global stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Yeni isim ve içerik stratejisiyle Max, ulusal ve uluslararası izleyicilere daha geniş ve kaliteli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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