Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra aldığı kararlar şirketin itibarının düşmesine yol açtı. Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey aylar süren geliştirme sürecinin ardından Bluesky platformunu kullanıma açtı. Peki, Bluesky nedir, nasıl kullanılır? Bluesky özellikleri neler?

BLUESKY NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Kelime anlamı "mavi gökyüzü" olan Bluesky merkeziyetsiz bir sosyal medya altyapısına sahip. Bu tür sistemlerin belli bir merkezi kuruluşu olmadığından kullanıcılar doğrudan birbirleriyle etkileşim içinde olup içeriklerini paylaşabiliyorlar.

Bluesky kurucusu Jack Dorsey projeyi ilk duyurduğunda Twitter'a alternatif bir model oluşturacağını söylemişti. Bluesky'ın halihazırda 25 bin kullanıcısı mevcut. Bu sayı her geçen gün artış gösteriyor, bununla birlikte Bluesky'ı kullanmak için 'davet kodu' gerekiyor.

BLUESKY DAVET KODU NASIL ALINIR?

Çevrenizde Bluesky kullanan biri varsa ondan davet kodu talep edebilir ve uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Ancak çevrenizde yoksa bekleme listesine katılmanız gerekiyor. Yapmanız gereken tek şey, Bluesky'ın web sitesine girip elektronik posta adresiniz ile bekleme listesine kaydolmak. Bluesky yetkilileri talebinizi kabul ederse size davet kodu gönderecektir.

Bluesky başlangıçta sosyal medya platformları için yeni ve merkezi olmayan bir standart oluşturma misyonuyla Twitter destekli bir yan proje olarak tasarlandı. Ancak yıl 2021'e geldiğinde Twitter'dan koptu ve Jack Dorsey öncülüğünde geliştirici ekip bağımsız olarak çalışmaya başladı.

BLUESKY ÖZELLİKLERİ NELER?

Bluesky çiçeği burnunda bir sosyal ağ olduğu için tahmin edileceği üzere birçok eksiği var. Örneğin günümüzde bir sosyal medya uygulamasının olmazsa olmazı diyebileceğimiz direkt mesajlaşma (DM) sistemi Bluesky'da yok. Tabii buna ne kadar gerek olduğu tartışılır, zira uygulama henüz küçük bir kitleye hitap ediyor.

Bluesky ile tıpkı Twitter veya diğer sosyal ağlarda olduğu gibi gönderi paylaşabilir, paylaşılan gönderileri alıntılayabilir, beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz.

Öte yandan Bluesky web geliştirici ve mobil geliştiricilere ihtiyaç duyduğunu ve ilgilenenlerin web sitesi üzerinden başvurabileceğini açıkladı.