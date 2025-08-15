Bluesky’de büyük dönüşüm

İki yıl önce faaliyete geçen sosyal ağ Bluesky, topluluk kurallarını ve diğer kullanıcı politikalarını kapsamlı şekilde revize ediyor. Şirket, yeni düzenlemelerle kullanıcı güvenliğini artırmayı ve itiraz süreçlerini daha şeffaf hâle getirmeyi amaçlıyor. Kullanıcılardan geri bildirim talep edilmesi ise değişikliklerin topluluk ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlayacak.

Bu hamle, X, Threads ve Mastodon gibi açık ağlarla rekabet eden Bluesky için bir güven artırma ve kullanıcı deneyimini iyileştirme adımı olarak değerlendiriliyor.

REGÜLASYONLAR VE YASAL UYUMLULUK

Güncellemelerin büyük kısmı, İngiltere’nin Online Safety Act (OSA), Avrupa Birliği’nin Digital Services Act (DSA) ve ABD’nin TAKE IT DOWN Act gibi yeni küresel regülasyonlara uyum sağlamak amacıyla yapıldı. Örneğin, İngiltere’de yetişkin içerik sunan platformlar artık kullanıcıların yaşını doğrulamak zorunda. Bluesky kullanıcıları, yüz taraması, kimlik yükleme veya ödeme kartı doğrulaması ile siteyi kullanabilecek.

TOPLULUK VE MODERASYON YENİLİKLERİ

Bluesky, kullanıcı davranışlarını şekillendirmeyi hedefleyen yeni ilkeler belirledi: “Önce Güvenlik, Başkalarına Saygı, Özgün Ol, Kurallara Uy.” Şiddet, istismar, illegal içerik, spam veya zarar verici eylemlere karşı net kurallar getirildi. Gazetecilik, parodi ve mizah gibi içeriklerde ise istisnalar uygulanıyor.

Şirket, “informal dispute resolution” yani resmi olmayan çözüm süreciyle, kullanıcıların sorunlarını telefonda görüşerek çözebilmelerine imkan tanıyor. Ayrıca, bazı zarar iddialarının mahkemeye taşınabilmesi de öngörülüyor; bu, teknoloji şirketleri arasında nadir rastlanan bir uygulama.

GERİ BİLDİRİM VE UYGULAMA TARİHLERİ

Topluluk rehberiyle ilgili değişiklikler, kullanıcı yorumları toplandıktan sonra 15 Ekim 2025’te yürürlüğe girecek. Gizlilik ve telif politikalarındaki güncellemeler ise 15 Eylül 2025’ten itibaren geçerli olacak ve geri bildirim dönemi bulunmuyor.

Bluesky, kullanıcıların güvenli, saygılı ve özgün bir çevrimiçi ortam deneyimlemesini sağlamak için tüm politikalarını küresel standartlarla uyumlu hâle getiriyor.