Bluesky'ın Flashes'i, İnstagram'ı tahtından etmeye hazırlanıyor: 24 saatte 30.000 kişi indirdi

Bluesky tabanlı Instagram alternatifi Flashes, geçtiğimiz hafta App Store'da yayımlanarak büyük bir ilgi gördü. Uygulama, kullanıcılarına Instagram benzeri bir deneyim sunuyor ve fotoğraflar ile videoları yüklemelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar, 1 dakikaya kadar olan videoları ve 4'e kadar fotoğraf paylaşabiliyor. İlk 24 saat içinde yaklaşık 30.000 indirme alan Flashes, hızla popülerleşiyor.

Bluesky kullanıcı verilerini kullanmamakta kararlı

Berlin merkezli geliştirici Sebastian Vogelsang tarafından hayata geçirilen Flashes, Bluesky'nin alt yapısını kullanan AT Protocol (veya kısaca atproto) üzerine inşa edilmiştir. Bluesky, şu anda 32 milyon kullanıcısı bulunan bir sosyal ağ platformu olarak, Flashes’a yerleşik bir kullanıcı kitlesi sağlar. Bu sayede, Flashes üzerinde paylaşılan içerikler Bluesky kullanıcılarına da ulaşabilmektedir.

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Flashes, Instagram'a benzer özellikler sunsa da, daha fazla özelleştirilebilirlik imkânı sunuyor. Kullanıcılar, şirketin belirlediği algoritmalardan bağımsız olarak, Bluesky üzerindeki 50.000’den fazla özel akıştan herhangi birini erişebilir ve kendi içerik tercihlerini oluşturabilir. Ayrıca, Flashes uygulaması, Bluesky ağındaki en popüler ve en yeni gönderileri takip etmek için özel akışlar da sunmaktadır.

FOTOGRAFÇILAR İÇİN ÖZEL MODLAR

Flashes, fotoğrafçılar için de çeşitli yenilikler barındırıyor. "Portföy Modu" sayesinde kullanıcılar, profilinde hangi medya içeriklerinin görüntüleneceğini seçebiliyor. Bu özellik, kullanıcıların en iyi fotoğraflarını profil sayfalarına ön plana çıkararak, ziyaretçilere etkileyici bir deneyim sunmalarına olanak tanıyor.

Bluesky'da kullanıcı patlaması: 24 saatte 1 milyon yeni kayıt

Flashes, Instagram benzeri bir fotoğraf filtresi sunma işlevi ile de kullanıcıların paylaşımlarını düzenlemelerini kolaylaştırır. Ayrıca, sanatçılar için özelleştirilmiş beslemeler de sunulmakta, böylece içerikler daha kişisel bir dokunuşla paylaşılabiliyor.

BLACKSKY TOPLULUĞU İLE İŞ BİRLİĞİ

Flashes, son güncellemelerinde Blacksky topluluğuyla iş birliği yaparak, bu topluluğa özel içerikler sunmaya başladı. Blacksky, Bluesky platformu için, Siyah topluluğa yönelik özel araçlar, moderasyon hizmetleri ve diğer teknik özellikler geliştiren bir topluluk olarak dikkat çekiyor. Bu özellikler, özellikle Blacksky kullanıcılarının Flashes üzerinde daha özgün deneyimler yaşamalarına olanak tanımaktadır.

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Flashes uygulaması, 28 Şubat itibarıyla 40.500 indirmeye ulaşmış durumda ve Bluesky platformu üzerine inşa edilen yeni uygulamalardan biri olarak hızla gelişiyor. Uygulamanın geliştiricisi Sebastian Vogelsang, yatırımcılarla finansman görüşmeleri yaptığını ve yeni fırsatlara açık olduğunu belirtiyor.