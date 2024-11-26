Bluesky'ta yeni dönem

Hızla büyüyen sosyal ağ platformu Bluesky, kullanıcı doğrulama sistemini yeniden şekillendirmek için kolları sıvadı. Geleneksel sosyal medya platformlarının ödeme karşılığı doğrulama modeli yerine, Bluesky çoklu doğrulama sağlayıcıları üzerinden hizmet sunmayı planlıyor. Şirketin CEO’su Jay Graber, doğrulama süreçlerinde farklı kurum ve toplulukların devreye girebileceğini belirtti. Örneğin, bir üniversite mezunlarını doğrularken, bir hayran grubu üyelerini doğrulayabilir.

Bluesky'nin mevcut doğrulama sistemi, kullanıcıların özel bir alan adı kullanmalarını temel alıyor. Örneğin, Bluesky’de @nytimes.com hesabı, New York Times’ın gerçek hesabı olduğunu doğruluyor. Ancak şirket, bu yöntemin tek başına yeterli olmayacağını, daha geniş bir doğrulama altyapısına ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

YENİ DOĞRULAMA YAKLAŞIMLARI

Graber, doğrulama sistemlerinin platformlar arasında birden fazla uygulama ile çalışabileceğini, kullanıcıların hangi doğrulama sağlayıcısına güveneceklerine kendilerinin karar verebileceğini ifade etti. Bu sistem, doğrulama rozetlerinin birden fazla sağlayıcı tarafından sunulmasına olanak tanıyacak. Örneğin, Bluesky doğrulamaları ile diğer doğrulama sağlayıcılarının sunduğu rozetler aynı kullanıcı profilinde bir arada görünebilir.

Graber, doğrulamaların kullanıcılar için kafa karıştırıcı olmaması gerektiğini ve doğrulama rozetlerinin nasıl sunulacağına dair çalışmaların sürdüğünü belirtti. Şirketin diğer uzun vadeli planları arasında kullanıcı profillerini web varlıklarıyla entegre etmek bulunuyor. Bu, kullanıcıların kişisel web siteleri veya diğer sosyal hesaplarını profillerine bağlayabilmesine olanak sağlayacak.

REKABET KIZIŞIYOR

Bluesky’nin hızlı büyümesi, diğer sosyal medya platformlarını harekete geçirdi. Şirket, özellikle Elon Musk’ın X platformundaki politikalara tepki gösteren kullanıcıların göçüyle 22,7 milyon kullanıcıya ulaştı. Meta’nın Threads platformu ise bu büyümeye karşı Bluesky benzeri özellikler geliştirmeye başladı.

Bluesky, doğrulama sisteminin yanı sıra, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Ancak, şirketin 20 kişilik ekibi, bu hızlı büyümeye ayak uydurmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.