Kablosuz iletişim teknolojilerinin gelişiminden sorumlu olan Bluetooth SIG, Bluetooth Core 6.2 standardını resmen açıkladı. Bu yeni sürümle birlikte özellikle yüksek performans beklenen cihazlarda, gerçek zamanlı çalışan sensörlerde sayesinde, endüstriyel uygulamalarda büyük bir etki yaratması bekleniyor.



İyileştirilen sistemde göze çarpan en kritik yeniliklerden biri ise Shorter Connection Intervals (Kısa Bağlantı Aralıkları) adı verilen sistem. Bu özellik, Bluetooth Düşük Enerji (LE) cihazlarında minimum bağlantı aralığını kritik düzeyde azaltıyor.

Daha önce 7.5 milisaniye olan bu minimum aralık, artık sadece 375 mikrosaniyeye düşüyor. Bir milisaniyenin binde biri kadar kısa bir süreye inen bu fark, teorik olarak hızlarda yirmi kata kadar bir artış anlamına geliyor.

Öte yandan USB bağlantılarına özel Bulk Serialization Mode (BSM) desteğini de beraberinde getirmesi, Bluetooth LE Audio teknolojisinin USB tabanlı sistemlere entegrasyonu açısından büyük kolaylık sağlıyor.