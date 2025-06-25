Blutv'nin sevilen dizisinde flaş gelişme

Televizyon dünyasının ilgiyle takip ettiği ve ülkemizde Blutv tarafından yayınlanan "The White Lotus" dizisinin Avusturya'daki çekim planları, ülkenin beklenen turizm potansiyelini kaybetmesine yol açtı. Daha önceki sezonlarda Hawaii, Sicilya ve Tayland gibi bölgelerin ziyaretçi sayılarında yüzde 20'ye varan artışlar yaşanmıştı. Özellikle Four Seasons Resort Koh Samui gibi mekanlar, dizinin hayranları tarafından akın ediliyordu. Avusturya, bu tür bir turizm ivmesini kaçırdı.

EKONOMİ VE SİNEMA SEKTÖRÜ KAYGILI

Dizinin yapımcısı Mike White'ın tercihi karayipler, asya ve italya'daki plaj hissinin ardından şehir veya alp ortamı olmuştu. Almanya, İrlanda ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde de oyuncu seçimi yapılmıştı. Avusturya, 2023'ten beri uygulanan FISA+ teşvik modeli sayesinde güçlü bir adaydı. Bu model, uygun harcamaların yüzde 30'una kadar iadesiz bir destek sunuyordu ve bugüne kadar yaklaşık 347 milyon dolar ekonomik değer yaratmıştı. Ancak hükümet değişikliği sonrası teşvik fonlarının boşalması ve yeni başvuru yönergelerinin eksikliği büyük bir engel teşkil etti. Vienna Film Commission'dan Marijana Stoisits, bu belirsizliğin Viyana için büyük bir felaket olduğunu dile getirdi.

"Açlık Oyunları" gibi diğer büyük yapımlar da teşvik eksikliği yüzünden Avusturya'dan vazgeçti. Yerel film yapımcıları arasında da ciddi endişeler hakim; ÖFI+ fonlarındaki kesintiler sektörün geleceğini tehdit ediyor.