BluTV kapandı, artık Max oldu

Kaynak: Haber Merkezi
BluTV kapandı, artık Max oldu

ABD menşeli yayın platformu HBO Max, bugün itibarıyla Türkiye'de BluTV'nin dönüşümüyle yayın hayatına başladı.

Warner Bros.'un dijital platformu, Aralık ayında duyurulan lansmanın ardından resmen hizmet vermeye başlarken, BluTV'nin yayını sona erdi.

ABONELİKLER OTOMATİK DEVROLDU
BluTV aboneleri, herhangi bir işlem yapmadan Max’e geçiş yapabilecek. Mevcut abonelik koşulları değişmeyecek ve kullanıcılar içeriklere aynı şekilde erişmeye devam edecek. Platformun Hepsiburada Premium ile olan iş birliğinin süreceği de açıklandı.

YERLİ İÇERİKLER GELİYOR
Max’te "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" gibi yerli yapımların yakında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Platformun Türkiye'deki içerik stratejisi kapsamında yeni projelerin de ekleneceği belirtiliyor.

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