BluTV kapandı, artık Max oldu

Warner Bros.'un dijital platformu, Aralık ayında duyurulan lansmanın ardından resmen hizmet vermeye başlarken, BluTV'nin yayını sona erdi.

ABONELİKLER OTOMATİK DEVROLDU

BluTV aboneleri, herhangi bir işlem yapmadan Max’e geçiş yapabilecek. Mevcut abonelik koşulları değişmeyecek ve kullanıcılar içeriklere aynı şekilde erişmeye devam edecek. Platformun Hepsiburada Premium ile olan iş birliğinin süreceği de açıklandı.

YERLİ İÇERİKLER GELİYOR

Max’te "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" gibi yerli yapımların yakında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Platformun Türkiye'deki içerik stratejisi kapsamında yeni projelerin de ekleneceği belirtiliyor.