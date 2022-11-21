BM 3 yılda Lübnan'a 5,4 milyar dolarlık gıda yardımı yapacak

AA'da yer alan haberde, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda BM Dünya Gıda Programı Lübnan Direktörü Abdullah El Vardat ile bir araya geldi.

Mikati, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Dünya Gıda Programı, Roma'daki son toplantısında 3 yıl sürecek şekilde Lübnan için 5 milyar 400 milyon dolarlık bir bütçe toplamaya karar verdi. Yardım için sağlanacak gıdanın da tamamının Lübnan'dan satın alınması sözü verildi." ifadelerini kullandı.

BM'nin daha önce Lübnan'a yaptığı gıda yardımının yıllık 700 milyon dolar olduğunu, bu yardımın yüzde 70'inin Suriyeli sığınmacılar, yüzde 30'unun da Lübnanlılara yönelik yapıldığını hatırlatan Mikati, gelecek 3 yılı kapsayacak yardımların ise Lübnan ve Suriyeliler arasında eşit şekilde dağıtılacağını belirtti.

Uluslararası toplum ve kuruluşlar daha önce büyük oranda Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılara çeşitli yardımlarda bulunuyordu.

Ancak Lübnan'da 2019'dan beri devam eden ekonomik kriz nedeniyle yerel halk da büyük sıkıntı çekiyor. Lübnanlıların yüzde 80'i yoksulluk sınırında yaşam mücadelesi veriyor.

BM verilerine göre Lübnan'da kayıtlı 850 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan hükümeti ise bu sayının 1,5 milyon civarında olduğunu belirtiyor.