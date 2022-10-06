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BM, Çin'deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi teklifi reddedildi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumunda, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insani durumun değerlendirilmesi için özel toplantı yapılması talebi, yapılan oylamada reddedildi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 17:00
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BM, Çin'deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi teklifi reddedildi

BM, Çin'deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi teklifi reddedildi
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Yarın son bulacak 51. Oturum kapsamında Konseye sunulan 47 tasarının ilk oylamaları bugün yapıldı.

Sincan'daki insan hakları durumunun görüşülmesi için sunulan tasarı, 17 kabul oyuna karşı 19 ret ve 11 çekimser oyla reddedildi.

Aralarında Bolivya, Küba, Gabon, Endonezya, Kazakistan, Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan'ın bulunduğu ülkeler ret oyu verirken aralarında Almanya, Fransa, Çekya, Finlandiya, Polonya, Güney Kore, ABD ve İngiltere'nin olduğu ülkeler tasarının lehinde oy kullandı.

Öte yandan tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da taraflar arası uzlaşma, hesap verilebilirlik ve insan haklarının desteklenmesine yönelik tasarı, oy çokluğuyla kabul edildi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumunun son tasarı oylamaları yarın yapılacak.

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